“Squallido” Alessandro è morto sul lavoro Ma ecco che ha deciso l’azienda

caffeinamagazine

(Di martedì 3 luglio 2018) Stroncato a 47 anni mentre lavorava in azienda. Ècosì, il 19 giugno scorso,Vornoli. È successo all’improvviso, di notte, mentre era di turno alla Baldassari cavi elettrici di Lammari, in provincia di Lucca. Ma stando a quanto accertato dai medici legali l’operaio èsì sul, ma per cause naturali. Ha accusato un malore. L’esame autoptico ha escluso ogni altra possibilità: il decesso dei Vornoli è avvenuto per un restringimento o una occlusione della valvola aortica. I funerali di(foto de La Nazione) sono stati celebrati il 2 luglio 2018 alle ore 16 nella chiesa di San Lorenzo Martire a Farneta, dove l’uomo risiedeva, e tanti colleghi avrebbero voluto esserci per porgere l’ultimo saluto ad, ma i dirigenti dell’azienda di Lammari hannodi non sospendere la normale attività lavorativa in ...