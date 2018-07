Spread su Bund scende a 231 pb in primi scambi

Spread Btp-Bund chiude in calo a 234 : ANSA, - ROMA, 2 LUG - Spread in lieve calo in chiusura di seduta: Il differenziale Btp Bund segna 234 punti base contro i 236 di venerdì dopo una giornata volatile in cui ha superato quota 245 sulle ...

Spread Btp-Bund sale a 255 : ANSA, - ROMA, 28 GIU - Spread in rialzo dopo l'asta di titoli italiani a medio e lungo termine che ha riscosso una domanda più tiepida che in passato. Il differenziale Btp-Bund a dieci anni segna 253 ...

Spread Btp-Bund - lieve rialzo a 250 punti : ANSA, - ROMA, 28 GIU - Spread in lieve rialzo all'avvio di seduta. Il differenziale Btp Bund segna 250 punti contro i 248 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,81%.

Spread Btp Bund chiude stabile a 248 : ANSA, - ROMA, 26 GIU - Spread stabile in chiusura. Il differenziale Btp/Bund segna 248 punti base contro i 249 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è al 2,8%.

Spread Btp-Bund - lieve rialzo a 255 punti : ANSA, - ROMA, 27 GIU - Spread in lieve rialzo all'avvio di seduta. Il differenziale Btp/Bund poco dopo le 8.00 segna 255,2 punti contro i 254 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale ...

Spread Btp-Bund stabile a 257 punti base : ROMA, 26 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund rimane stabile su 257 punti base, con il rendimento del 10 anni del Tesoro al 2,90%. Il differenziale tra i decennali italiani e spagnoli è a 151,7 punti base.

Spread BTP/Bund a 259 punti base dopo bozza europea : Se lo schema di una garanzia europea sui depositi viene demandato ai ministri dell'Economia, quello che preoccupa sul versante italiano è il progetto di ampliamento dei poteri dell' ESM*. Secondo ...

Spread BTP/Bund a 251 punti base : Sui mercati restano all'attenzione le tensioni commerciali che rischiano di pesare sull'economia globale. Il membro del consiglio di vigilanza dell'SSM della BCE Ignazio Angeloni ha evidenziato ...

Spread Btp-Bund - Borghi : tensione 'non è colpa nostra' : Se a fine maggio il nome che aveva causato l'impennata era quello dell'economista Paolo Savona che la maggioranza voleva al dicastero dell'Economia, oggi sono due: Claudio Borghi e Alberto Bagnai ...

Spread Btp-Bund apre a 236 - 8 punti : ROMA, 22 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund apre questa mattina a 236,8 punti in lievissimo ribasso rispetto alla chiusura di ieri , 238 punti base, , giornata che aveva registrato una crescita di oltre ...

Spread Btp Bund in rialzo a 220 punti : ANSA, - ROMA, 19 GIU - Apertura in rialzo per lo Spread fra Btp e Bund tedesco che segna 220 punti contro i 216 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari al 2,57%. 19 ...

Spread Btp/Bund chiude in calo a 215 : ROMA, 18 GIU - Chiusura in calo per lo Spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna quota 215 punti contro i 219 di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è al 2,54%.

Spread Btp-Bund risale a 225 punti base : ANSA, - ROMA, 18 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund torna sopra i 220 punti base, a quota 225, con il rendimento del decennale del Tesoro al 2,63%. 18 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Spread Btp-Bund chiude a 219 punti : ANSA, - ROMA, 15 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund chiude a 219,95 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 2,6%.