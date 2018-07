SPLIT PAYMENT | COS’È? Decreto Dignità | Di Maio cancella la scissione dei pagamenti per

SPLIT Payment/ Cos'è e perché è stato abolito per i professionisti nel Decreto Dignità del Ministro Di Maio : Split Payment: Cos'è e perchè è stato abolito solo per i professionisti nel Decreto Dignità approvato ieri in CdM dal Ministro Lavoro Luigi Di Maio.

Governo lancia semplificazione fiscale : revisione redditometro - rinvio dati spesometro e addio SPLIT payment : ...ieri il decreto dignità del ministro per lo Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio viene sancita anche la semplificazione fiscale "rivedendo il redditometro in chiave di contrasto all'economia ...

Fisco : bozza dl - abolito SPLIT payment : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – Viene abolito lo split payment per le prestazioni di servizi rese alle Pa i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 25 del dpr 600/1973. A prevederlo è l’articolo 11 della bozza del dl dignità tra le misure in materia di semplificazione fiscale. L'articolo Fisco: bozza dl, abolito split payment sembra essere il primo ...

Decreto dignità - ecco la bozza : stretta sulle imprese che delocalizzano - abolito SPLIT payment : Il Decreto dignità promesso da Luigi Di Maio potrebbe vedere la luce oggi. Lo ha annunciato Il vice premier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. "E'...

Addio SPLIT PAYMENT e redditometro - limiti ai contratti a tempo : Addio allo split payment per i professionisti, da subito. Mentre per il resto dei fornitori della Pa il Governo punta ad introdurre una serie di semplificazioni e correttivi per...

Fisco : SPLIT PAYMENT verso l'abolizione : Il ministro Di Maio ha riconosciuto la centralità delle professioni nell'economia del Paese. I liberi professionisti vogliono svolgere un ruolo di primo piano per riportare al centro del dibattito i ...

Fisco - Di Maio pronto ad abolire lo SPLIT PAYMENT per i professionisti : ... perché questa categoria è la più penalizzata e riveste un ruolo cruciale per l'economia dle paese.. Nel colloquio di oggi non si è parlato solo di split payment, ma anche di altri temi, quali l'...

Cosa è lo SPLIT PAYMENT - che di Maio vuole abolire - : Roma, 25 giu. , askanews, 'Siamo pronti ad abolire lo split payment, partendo dai liberi professionisti. Stiamo lavorando per inserire il provvedimento nel primo decreto legge sulle semplificazioni'. ...

Quanto vale lo SPLIT PAYMENT nel fisco targato Di Maio? : Se per Di Maio eliminare lo split payment non costa nulla, allora c'è davvero da preoccuparsi. Durante la trasmissione "Mezz'ora in più" del 10 giugno, Lucia Annunziata ha chiesto al neo ministro di Lavoro e Sviluppo di commentare le parole rilasciate dal suo collega Giovanni Tria al Corsera. In particolare il tema era quello di coniugare la grande cautela del "guardiano dei conti" che siede al Tesoro con i costosi impegni inseriti ...

Fisco - Di Maio : "via spesometro - SPLIT-payment - redditometro e studi di settore" : Gli strumenti anti-evasione adottati finora come split payment, redditometro, spesometro e studi di settore "hanno reso schiavo" chi "le tasse le ha sempre pagate" e quindi vanno aboliti . Lo ha ...