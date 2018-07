askanews

: SPESA TURISTI STRANIERI, ‘BOOM’ DA MEDIO ORIENTE E FAR EAST - apietrarota : SPESA TURISTI STRANIERI, ‘BOOM’ DA MEDIO ORIENTE E FAR EAST - HermesAgostini : @JTelmont Eppure il problema del turismo invasivo e parassita nelle città è un problema reale. Venezia è al collass… - pla_baldax : RT @rioconcierge: La spesa dei turisti tedeschi in SPAGNA pesa il 14 % sul totale mercati int. : le ISOLE rappresentano quasi il 70 % https… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Roma, 3 lug. , askanews, Entrateche in aumento, ma non soltanto grazie ai visitatori dell'eurozona: in Italia cresce in particolare ladei viaggiatori provenienti dale dal ...