Spazio | Nea Scout | un nuovo alleato per lo studio degli asteroidi vicini alla Terra

Spazio : Near Earth Object e rischi connessi - in arrivo il piano NASA : Uno dei settori di studio più interessanti legati all’Osservazione della Terra è quello legato alla prevenzione dei rischi connessi alla presenza di Near Earth Object, oggetti la cui orbita potrebbe intersecare quella terrestre causando danni significativi. Sebbene al momento nessuno di questi oggetti rappresenti un pericolo concreto per la Terra, la NASA – riporta Global Science – ha deciso di non farsi trovare impreparata e ha ...

Esplorazione dello Spazio : Esa in prima linea : L’Esplorazione spaziale umana e robotica è al centro dei piani futuri dell’Esa. I 22 stati membri si sono riuniti in una serie di workshop che hanno anticipato la riunione del Consiglio dell’agenzia che ha delineato una serie di obiettivi da raggiungere, basandosi sullo European Exploration Envelope Program (E3P). Il programma – riporta Global Science – ha lo scopo di rendere il nostro continente un partner fondamentale per lo ...

Spazio : Thales Alenia Space lancia la nuova linea di satelliti per telecomunicazioni Spacebus Neo : Thales Alenia Space ha iniziato lo sviluppo della sua nuova linea di satelliti per le telecomunicazioni con l’obiettivo di fornire una soluzione di satelliti geostazionari più accattivante, per rispondere alle esigenze degli operatori sul mercato mondiale dei satelliti di telecomunicazioni altamente competitivo. Questa linea di prodotto sarà finanziata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) attraverso il programma ARTES (Advanced Research in ...

Lo Spazio rurale nella pianificazione strutturale del territorio : Giornata di Studi all’Università Mediterranea : Mercoledì 16 Maggio presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (località Feo di Vito) dalle ore 15:00 avrà luogo una Giornata di Studi sul tema “Lo spazio rurale nelle pianificazione strutturale del territorio”. L’iniziativa intende promuovere un confronto a largo spettro sul tema, tra tecnici e professionisti, secondo i diversi livelli di gestione e pianificazione del territorio ...

Enea realizza microcosmo che simula coltivazione di piante nello Spazio : Enea ha brevettato e realizzato nel Centro Ricerche di Portici il primo 'microcosmo' per la coltivazione al chiuso e in ambienti estremi di piante come olivo, patata, pomodoro, lattuga e basilico, ...

