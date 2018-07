Sparito nel nulla ai funerali del prete | la scomparsa del piccolo Sergio Isidori

fanpage

(Di martedì 3 luglio 2018) Sergino, 5 anni, scompare a Villa Potenza (Macerata) poco dopo il corteo funebre che dà l'ultimo saluto all'amato parroco del paese. Dodici anni dopo un'altrosale alla ribalta delle cronache per essere a conoscenza del nome di colui che rapì il. A far scoppiare il caso un racconto scritto dal religioso in cui il bambino scomparso viene ucciso da un pedofilo.