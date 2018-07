Sparito nel nulla ai funerali del prete - la scomparsa del piccolo Sergio Isidori : Sergino Isidori, 5 anni, scompare a Villa Potenza (Macerata) poco dopo il corteo funebre che dà l'ultimo saluto all'amato parroco del paese. Dodici anni dopo un'altro prete sale alla ribalta delle cronache per essere a conoscenza del nome di colui che rapì il piccolo Sergio. A far scoppiare il caso un racconto scritto dal religioso in cui il bambino scomparso viene ucciso da un pedofilo.Continua a leggere

Pisa : morto 12enne Sparito nel lago : 21.31 I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il corpo senza vita del 12enne sparito nelle acque del lago di Roffia, a San Miniato (PI). La vittima, di origini cinesi, abitava a Stabbia, frazione di Cerreto Guidi (FI). Da quanto si è appreso il 12enne stava facendo il bagno insieme ad altri coetanei e potrebbe essere scivolato, annegando nel fondale melmoso che, nel punto in cui è stato ritrovato il corpo ha un ...

Giornata dei bambini scomparsi - la storia di Sergio Sparito nel nulla da 39 anni : Sergio Isidori è sparito nel nulla. Aveva solo cinque anni quando la sua famiglia ha perso ogni sua traccia. Accadeva trentanove anni fa a Villa Potenza, poco distante da Macerata. Era il 23 aprile 1979. In occasione della Giornata Internazionale dedicata ai bambini scomparsi, che ricorre il 25 maggio, vi raccontiamo la sua storia. «Da quel 23 aprile mia madre è rimasta in vita solo perché era incinta. È stata quella la sua forza». Giorgia ...

Grosseto - bimbo Sparito nel bosco durante la gita/ Ultime notizie Maremma : ricerche a tappeto per l’11enne : Grosseto, bambino sparito nel bosco durante la gita scolastica: Ultime notizie e ricerche a tappeto per le campagne della Maremma, anche con un elicottero(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:04:00 GMT)

La Confessione - Alvaro Vitali : “Lino Banfi è Sparito con me. Nessuno mi ha più aiutato nel mondo del cinema” : “Quando la nave affonda i topi scappano, anche al cinema è così e Nessuno mi ha aiutato”. A La Confessione, stasera alle 23:30 su Nove, Alvaro Vitali (alias ‘Pierino’) racconta il baratro della solitudine e l’ipocrisia del mondo dello spettacolo. “C’è la sensazione che tutti l’abbiano abbandonata. Ma davvero Nessuno l’aiuta?”, chiede Peter Gomez. “Nessuno mi ha aiutato, certo”, ammette l’ex star della commedia sexy. Vitali usa una ...

E' Sparito nel nulla : sospeso processo del foreign fighter dell'Isis : E' sparito nel nulla: sospeso il processo a carico del foreign fighter dell'Isis. Residente a Bresso e con un lavoro stabile in un'impresa di pulizie, era partito per l'Iraq nel 2014, via Istanbul, ...

Raffaele La Capria : "Scrivere è un tuffo nel mondo Sparito" : Dai romanzi ai film di passione civile, vita e ricordi di un grande intellettuale. "La letteratura è la storia delle emozioni, bisogna raccontare senza emozionarsi"