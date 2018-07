Spara al padre e alla sua compagna e si suicida nel Milanese

Cormano - licenziato da ditta di famiglia : uccide padre e compagna | Poi si Spara : Cormano, licenziato da ditta di famiglia: uccide padre e compagna | Poi si spara Cormano, licenziato da ditta di famiglia: uccide padre e compagna | Poi si spara Continua a leggere L'articolo Cormano, licenziato da ditta di famiglia: uccide padre e compagna | Poi si spara proviene da NewsGo.

Cormano. Maurizio Platini uccide il padre Romano - Anita Salsi - poi si Spara : Dramma familiare a Cormano nel Milanese. La tragedia si è consumata nell’azienda Seri Cart. In base agli accertamenti si è

Vomero : padre e figlio contro vigile - lo disarmano e provano a Sparargli : 'Ho sentito premere il grilletto della pistola tre volte, mentre la canna dell'arma era puntata sul mio collo'. La testimonianza choc è di Mario Cardone, 60enne napoletano in forza all'Unità Operativa ...

Ancona - padre 91enne imbraccia il fucile da caccia e Spara al figlio : L’episodio è accaduto in una zona periferica di Chiaravalle, fuori dal centro abitato. L’anziano, sembra durante una lite, ha preso un fucile e ha sparato al figlio di 66 anni ferendolo a un braccio. I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato il genitore e sequestrato l’arma, regolarmente detenuta.Continua a leggere

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi di nuovo insieme/ L’ex re dei paparazzi la Spara grossa : “Io come Padre Pio” : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi di nuovo insieme: l'ex re dei paparazzi e la cantante partecipano alla presentazione del libro di Gabriele Parpiglia, ma pochi sorrisi tra i due.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 17:42:00 GMT)

Internazionali d’Italia – Il padre di Fognini ci scherza su : “Nadal? Per batterlo bisogna Sparargli” [FOTO] : Dopo la sconfitta di Fognini contro Nadal ai quarti degli Internazionali d’Italia, il padre di Fabio ci scherza su con un post social davvero simpatico Nella giornata di ieri, Fabio Fognini è stato sconfitto da Rafa Nadal nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista azzurro ha strappato il primo set al numero 2 del mondo, rimontando un 4-1 di svantaggio, ma nei due set successivi non è riuscito a resistere alla ...

Sparatoria Texas, studente-killer ha usato armi del padre

Uccide il padre e dice di volersi suicidare - quando gli agenti arrivano gli Spara dal tetto : Il 21enne aveva avvertito la sorella che si era rivolta alla polizia ma quando gli agenti sono arrivati sul posto, il giovane ha sparato col fucile dal tetto. Gli agenti hanno risposto al fuoco e lo hanno ferito.Continua a leggere

Choc nel Napoletano : uccide il padre e la madre - si barrica in casa e Spara ai carabinieri : Ha ammazzato il padre e la madre e poi si è barricato in casa sparando contro i carabinieri chiamati dai vicini: Choc in via Campana, nell'hinterland flegreo a Qualiano.

Choc nel Napoletano : uccide il padre e la madre - si barrica in casa e Spara ai carabinieri : Choc in via Campana, nell'hinterland flegreo. Un uomo ha ucciso la madre e il padre e s'è barricato in casa esplodendo colpi d'arma da fuoco contro i carabinieri che sono accorsi...