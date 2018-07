Sopravvivere al caldo rimanendo in città

Sopravvivere alle notti estive : 10 consigli per dormire bene anche con il caldo : L’estate è finalmente arrivata! Bel tempo significa giornate di sole, attività all’aria aperta, vacanze, aperitivi, grigliate, relax e, ovviamente, caldo ! Purtroppo, con l’innalzarsi delle temperature, l’afa e l’umidità notturna, diventa difficile addormentarsi e godere di un buon sonno ristoratore. Ci si rigira nel letto nel tentativo di addormentarsi, ma il caldo non dà tregua. In nostro soccorso arriva, però, l’esperto del bene ssere ...

Capelli - tutte le acconciature facili per Sopravvivere al caldo : I Capelli lunghi d’inverno tengono caldo, ma con i 30 gradi e il sole estivo si possono trasformare in un incubo. Con l’afa, però, non danno tregua, anche se sono i più versatili da acconciare e fissare, senza bisogno di uno specchio. E se il tempo a disposizione è poco, per sfoggiare uno stile ricercato senza impegno è possibile grazie a styling facili che potete realizzare in ufficio, durante la pausa pranzo al parco o mentre ...