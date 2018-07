Sondaggi elettorali politici SWG | M5S giù e mal di pancia degli elettori | Lega

Blastingnews

(Di martedì 3 luglio 2018) Siamo ormai ai titoli di coda per il mese di giugno, che ci ha mostrato un andamento al ribasso per quanto riguarda il M5S. Idelle ultime settimane hanno evidenziato un calo nelle intenzioni di voto dei cittadini VIDEO per il movimento pentastellato. Nonostante sia al Governo, ci sonocon il mal di. Questo è quanto emerge da un’indagine condotta da SWG in questi giorni. Il 72% confermerebbe il voto delle scorse elezioni politiche, mentre il 28% è apparso critico o, addirittura, in uscita. Analizzando più nel dettaglio questa fetta, troviamo il 9% che voterebbe per la, mentre il 2% sceglierebbe il PD. Rimane poi un 10% di indecisi e un 7% che non voterebbe affatto. In effetti, se si guardano i dati di molti istituti di ricerca, riscontriamo un calo dall’inizio del mese di giugno. È il caso di BiDiMedia, di cui andiamo a scoprire le ...