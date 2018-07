Smac | il nuovo progetto per scovare i tumori del polmone

vanityfair

(Di martedì 3 luglio 2018), lo Smokers Health Multiple Action, è undi screening gratuito per forti fumatori ed ex fumatori. Prevede una Tac toracica a basso dosaggio associata a un’intensa attività antifumo. L’obiettivo, ovviamente, è arrivare a una diagnosi tempestiva di malattie polmonari e cardiovascolari, patologie tipicamente correlate alle sigarette. LEGGI ANCHESigarette, fuma il 45% delle donne. E itornano a crescere Rivolto ai fumatori da più di 30 anni o agli ex fumatori con età superiore ai 55, il protocollo è stato messo a punto da Giulia Veronesi, responsabile della Sezione di chirurgia robotica di Humanitas, presso l’Unità Ooerativa di chirurgia toracica diretta dal prof. Alloisio, con il supporto di Humanitas Cancer Center, Humanitas University, ministero della Salute, Airc, Ats Milano Città Metropolitana, Medici di medicina generale e Fondazione Umberto Veronesi. Il ...