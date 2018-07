Sky Milan | le motivazioni della sentenza UEFA | il testo

Sky Sport Milan - Roberto Cappelli vola a New York : Adesso, come riportato da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24 , a recarsi a New York è stato l'avvocato Roberto Cappelli , membro del consiglio di amministrazione del club rossonero. Non è ancora chiaro,...

Milan - secondo Sky la sentenza della UEFA slitterà a domani o a mercoledì : Stando all'emittente satellitare la decisione della UEFA sulle sorti del club rossonero dovrebbe slittare a martedì o mercoledì: il club resta in attesa.

Milano - timelapse di Citylife : come è cambiato lo Skyline in 9 anni | : Dal 2009 al 2018, il fotografo Alberto Fanelli ha raccolto oltre 250mila fotogrammi che hanno immortalato la costruzione del nuovo quartiere del capoluogo lombardo: "Una testimonianza originale della ...

Milano - come è cambiato lo Skyline in 9 anni : il timelapse di CityLife : Milano, come è cambiato lo skyline in 9 anni: il timelapse di CityLife Dal 2009 al 2018, il fotografo Alberto Fanelli ha raccolto oltre 250mila fotogrammi che hanno immortalato la costruzione del nuovo quartiere del capoluogo lombardo: “Una testimonianza originale della trasformazione cittadina” Parole chiave: ...

L'ex Milan e Juventus Altafini : 'Non ho più nulla - vivo con la pensione sociale. A Sky invidiosi' : Devo lavorare, bisogna sempre lavorare a questo mondo'. Non si gode la dorata pensione del campione? 'Io non ho la pensione da calciatore, non sono riuscito a farla. Ho versato solo tre anni di ...

Skype down - la mappa/ Oggi offline in molte zone - Milano e Lombardia in particolare - problemi in tutta Italia : Skype down, la mappa: Oggi offline in molte zone, Milano e Lombardia in particolare, problemi in tutta Italia. La nota app di messaggistica sta funzionando a singhiozzo(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:50:00 GMT)

Sky Sport Milan - arrivato Boban a Milanello : incontrerà Gattuso : Come riporta Sky Sport , al centro tecnico di Carnago è arrivato poco fa Zvonimir Boba , ex compagno di squadra di Rino proprio al Milan. Dopo il periodo da opinionista per Sky, l'ex trequartista ...

Diritti TV Serie A : il Tribunale di Milano dà ragione a Sky e annulla il bando di Mediapro : Diritti TV Serie A Tutto da rifare. Il Tribunale di Milano ha accolto il provvedimento di Sky e bloccato la vendita dei Diritti tv della Serie A per il triennio 2018/2021, assegnati dalla Lega Calcio a febbraio a Mediapro. Secondo il giudice Claudio Marangoni, il bando non sarebbe stato formulato correttamente in base alle regole vigenti dell’Antitrust, come accusò immediatamente la pay tv. Nel mirino, si legge, “la formulazione dei ...

Diritti tv Serie A - il tribunale di Milano dà ragione a Sky : annullato il bando ideato da Mediapro : Il tribunale di Milano dà ragione a Sky e annulla il bando ideato da Mediapro. Il giudice Claudio Marangoni ha accolto le istanze del network televisivo, confermando il provvedimento del 16 aprile che aveva disposto la sospensione, allungando ancora i tempi per capire come e quando si vedrà il prossimo campionato di calcio: di fatto, salvo che la sentenza non venga ribaltata se l’intermediario catalano dovesse ricorrere in appello, è tutto ...

Sky Milan - André Silva obiettivo concreto del Wolverhampton : Come riportato in serata sul proprio portale ufficiale da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato, i Wolves hanno messo il numero 9 rossonero in cima alla lista dei ...

Opere d'arte e Skyline Milano - apre ristorante Fondazione Prada : Milano, 8 mag. (AdnKronos) - Vista inedita sullo skyline di Milano, Opere d'arte tra i tavoli e arredi di design. apre domani il ristorante Torre al sesto e settimo piano del nuovo edificio - la Torre, appunto - che ha completato la sede della Fondazione Prada di Milano. Il ristorante si presenta, s