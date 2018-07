Skoda Karoq - Pronta per le forze dell' ordine

quattroruote

(Di martedì 3 luglio 2018) Laha realizzato una nuova serie di allestimenti specifici per ladedicati alle. Presentando la Suv con la livreaa Polizia britannica, la Casa ha annunciato di aver sviluppatoe conversioni specifiche anche per i Vigili del Fuoco e per i soccorsi.Anche integrale. I tre allestimenti prevedono la presenza di dotazioni esclusivamente sviluppate per essere impiegate in situazioni d'emergenza, come dei lampeggianti a Led, montati sul tetto e sulla calandra anteriore, abbinati a una sirena tritonale. A secondaa configurazione all'interno'abitacolo possono essere montati degli accessori specifici per ogni impiego, potendo anche rimuovere totalmente il divano posteriore per ampliare il vano bagagli da 521 a 1.810 litri. Tutti i motori presenti a listino saranno disponibili nei nuovi allestimenti specifici, compresi il 1.6 TDI e il 1.0 TSI, ...