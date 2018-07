Sinistra con vista sulla Costituzione | una volta era così

"Non siamo contro le imprese" Ma il dl Dignità piace a Sinistra : Vogliamo una sana alleanza con il mondo del lavoro'. Eppure, neppure poche ore che si parla del primo decreto giallo-verde che già Confindustria boccia la manovra, considerandola una tegola che cade ...

'Sinistra Con' propone la presentazione del libro 'Right or Duty to Work' : Per l'occasione, oltre all'autore, parteciperanno due autorevoli professori ordinari del Dipartimento di Scienze Politiche di Pisa, ovvero Mario Morroni, docente di Economia Politica, e Saulle ...

La Boschi sceglie il resort di Berlusconi. Il vero volto di una Sinistra che non c’è più : Forse a qualcuno sarà sfuggita la notizia che Maria Elena Boschi, leader del Partito democratico, ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza nel prestigioso Hotel Palace di Merano, 270 euro a notte per la singola più economica. Nulla di male. La giovane onorevole ha pur diritto a riposarsi tra massaggi rilassanti, passeggiate nella “lussureggiante cornice del giardino botanico” e diete con “menù che privilegiano alimenti antiossidanti e ...

Lavoro - Di Maio contro il centroSinistra : “Hanno perso perché dicevano alle famiglie che dovevano essere contente” : “Quelli di prima hanno perso perché dicevano alla gente che doveva essere contenta perché l’occupazione stava salendo. La verità è che cresceva il precariato“. A dirlo è il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in conferenza stampa dopo l’incontro con l’imprenditore calabrese Nino De Masi. Ciò che contesta il leader politico del M5s è la presunta crescita del livello di occupazione ...

Elezioni Messico - Lopez Obrador nuovo presidente/ Ultime notizie : populista di Sinistra - ora sfida con Trump? : Elezioni Messico, Lopez Obrador nuovo presidente: trionfa il populismo di sinistra. E' scontro con Trump? Il presidente Usa si complimenta, le prime promesse di Amlo.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 08:51:00 GMT)

Il Messico va a Sinistra. Vince Lopez Obrador (al terzo tentativo) - Trump si congratula subito : Il tweet di Donald Trump è arrivato prestissimo, quando lo spoglio era ancora pienamente in corso. Il presidente americano si è voluto congratulare con Andrés Manuel López Obrador, leader della sinistra, per la sua vittoria nelle presidenziali messicane. "Sono ansiosissimo di poter lavorare con lui. C'è molto che può essere fatto per beneficiare a Stati Uniti e Messico!" ha scritto The Donald.A stretto ...

Ripartire da Sinistra - con coraggio. I nomi del Comitato promotore nazionale di LeU : Se il 4 marzo non fosse bastato, le amministrative e i ballottaggi sono stati una dolorosa conferma: la sinistra in questo Paese sta sparendo, il centro sinistra (stretto, largo, larghissimo) fatica a vincere anche nelle terre un tempo date per scontate.Sento dire da molte parti che bisogna cambiare tutto e Ripartire dai territori, che prima dei nomi occorre riflettere sul profilo politico delle forze di sinistra, che sia necessario cambiare la ...

Beppe Grillo contro Amendola e la 'Sinistra frou frou' : Uomini della sinistra frou frou ricomponetevi, e rilasciate l'Italia senza condizioni, mi appello a quel briciolo di 'essere nel mondo' che dovrebbe riuscire a muovervi a più miti contegni'. La ...

Beppe Grillo contro Claudio Amendola : "Campa pubblicizzando gioco d'azzardo"/ "Sono la Sinistra frou frou..." : Beppe Grillo contro Claudio Amendola e il Pd: in un post sul blog, il fondatore del M5S attacca dopo la débacle dem alle Comunali e ne ha pure per l'attore, contrario alla chiusura dei porti(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 17:01:00 GMT)

La discontinuità nella Sinistra secondo Gianni Cuperlo : Roma. “C’è vita fuori dal Pd e dalle altre sigle di questa metà del campo”. Stavolta a dirlo non è Carlo Calenda, l'ex ministro che vorrebbe vedere in campo un Fronte repubblicano anti-populismo-sovranismo. Stavolta a parlare, su Facebook, è Gianni Cuperlo, ex deputato, esponente della minoranza pd

Grillo : “Intellettuali della Sinistra ringhiano che siamo fascisti”. E attacca Amendola : “Campa con gioco d’azzardo” : L’analisi del voto post amministrative di Beppe Grillo è contro “gli intellettuali della sinistra ringhiano che siamo fascisti”. E ancora: “Sono talmente arrabbiati che pregano per le disgrazie”. Quindi la replica all’attore Claudio Amendola e allo scrittore Edoardo Albinati che hanno criticato nei giorni scorsi le politiche sull’immigrazione del governo Lega-M5s. Il garante del Movimento, da tempo ...

