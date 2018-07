Simona Ventura | il figlio Niccolò Bettarini accoltellato | «Fai la mamma» | commenti choc

"Niccolò accoltellato perché figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini" : Aggredito perché riconosciuto come figlio di vip. "Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Bettarini, ti ammazziamo". Glielo avrebbe urlato in faccia uno dei quattro ragazzi fermati per l'aggressione a...

Niccolò Bettarini - figlio di Simona Ventura accoltellato/ Ultime notizie : "Ti ho riconosciuto - ti ammazziamo" : Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura, si trova in ospedale dopo l'accoltellamento fuori di una discoteca di Milano: il messaggio di Nicoletta, fidanzata del padre.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:27:00 GMT)

NICCOLÓ BETTARINI - FIGLIO DI Simona Ventura ACCOLTELLATO/ La fidanzata di Stefano : "Sei un ragazzo coraggioso" : Niccolò BETTARINI, FIGLIO di Stefano e SIMONA VENTURA, si trova in ospedale dopo l'accoltellamento fuori di una discoteca di Milano: il messaggio di Nicoletta, fidanzata del padre.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:19:00 GMT)

MARA VENIER - IL GESTO PER Simona Ventura COMMUOVE/ Foto - l’augurio per Niccolò Bettarini : il web apprezza : MARA VENIER, il GESTO per SIMONA VENTURA COMMUOVE tutti i follower, l’augurio per Niccolò Bettarini condiviso tramite una Fotografia su Instagram: “Forza, ti abbraccio!”.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 21:25:00 GMT)

NICCOLÓ BETTARINI - FIGLIO DI Simona Ventura ACCOLTELLATO/ Ultime notizie : arriva il messaggio di Gerò Carraro : Niccolò BETTARINI, ACCOLTELLATO a Milano: come sta? Le Ultime notizie sul FIGLIO di SIMONA VENTURA: papà Stefano, "sei sempre protettivo con tutti!". Le indagini continuano: 4 fermi(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 21:10:00 GMT)

Biondo scrive a Simona Ventura dopo l'aggressione di Niccolò Bettarini : «Prego per tuo figlio» : l'aggressione che Niccolò Bettarini , figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, ha subito nella nmotte tra sabato e domenica mattina ha sconvolto tutti. dopo l'intervento di oggi alla mano ...

Mara Venier - il gesto per Simona Ventura commuove/ Foto - l’augurio per Niccolò Bettarini : “Forza!” : Mara Venier, il gesto per Simona Ventura commuove tutti i follower, l’augurio per Niccolò Bettarini condiviso tramite una Fotografia su Instagram: “Forza, ti abbraccio!”.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 19:22:00 GMT)

Milano - tentato omicidio del figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini : quattro i fermi : Niccolò Bettarini , figlio della nota showgirl Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano Bettarini , è stato aggredito all'uscita di una nota discoteca milanese nella notte tra sabato e domenica ...

Niccolò Bettarini - figlio Simona Ventura accoltellato/ Ultime notizie : il Pm chiede la custodia cautelare : Niccolò Bettarini, accoltellato a Milano: come sta? Le Ultime notizie sul figlio di Simona Ventura: papà Stefano, "sei sempre protettivo con tutti!". Le indagini continuano: 4 fermi(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:17:00 GMT)

“Tuo figlio…”. Vergogna totale su Simona Ventura. L’orrore contro una madre : Oramai siamo abituati ai leoni da tastiera sui social: nessuno li capisce appieno fino a che uno non compare nella discussione nella quale stavamo amabilmente parlando. Su Facebook soprattutto, ma anche Twitter e ultimamente anche Instagram, gli “ignoranti incattiviti” hanno preso il sopravvento. Tante le parole di odio, molteplici le accuse e persino le minacce anche se alla base non c’è un motivo sufficiente neanche per giustificare una ...

Simona Ventura - il figlio Niccolò Bettarini accoltellato : «Fai la mamma» - commenti choc all'ultimo post su Instagram : La vergogna social. «Fai la mamma che é meglio......non giocare alla ragazzina alla tua età». Ma non solo. «A Me sa di bufala ...guardate la sua ultima story ... una...

Milano - agguato al figlio di Simona Ventura - Niccolò Bettarini. Convalidati i 4 arresti della notte : La lite alla discoteca Old Fashion. In questura due ultrà dell’Inter e due cittadini albanesi. Ricoverato Niccolò Bettarini, figlio della presentatrice Tv e dell’ex calciatore Stefano: non è in pericolo di vita. «Ho difeso un amico» I genitori: è un miracolo

NICCOLÒ BETTARINI - FIGLIO Simona Ventura ACCOLTELLATO/ Ultime notizie : il fratello - “sorpreso che sia vivo” : NICCOLÒ BETTARINI, ACCOLTELLATO a Milano: come sta? Le Ultime notizie sul FIGLIO di SIMONA VENTURA: papà Stefano, "sei sempre protettivo con tutti!". Le indagini continuano: 4 fermi(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 16:08:00 GMT)

Il figlio di Simona Ventura in ospedale : il gesto d’affetto di Biondo : Biondo scrive un messaggio a Simona Ventura dopo l’aggressione al figlio Niccolò L’aggressione ai danni di Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura, ha scosso l’opinione pubblica e il mondo dello spettacolo. Tanti, tantissimi i messaggi di incoraggiamento all’erede di Stefano Bettarini, che è stato accoltellato fuori da una nota discoteca milanese mentre difendeva un […] L'articolo Il figlio di Simona Ventura ...