Si tuffa dal pennello e non riemerge I sub cercano un 26enne di fronte all' Albula

Tom Daley è diventato papà - il tuffatore inglese ed il marito accolgono nella loro vita il piccolo Robbie Ray : Tom Daley è diventato padre: il tuffatore inglese ed il marito Dustin Lance Black sono genitori di Robbie Ray, nato da madre surrogata Si sono sposati l’anno scorso in estate ed hanno presto annunciato che sarebbero diventati genitori. Stiamo parlando del tuffatore inglese pluri-medagliato Tom Daley e del marito Dustin Lance Black. La coppia ha potuto accogliere da qualche giorno nella propria vita il primogenito, nato da madre ...

Il tuffatore inglese Tom Daley e il marito Dustin sono diventati genitori di Robert - il loro primo figlio : "Il nostro piccolo, prezioso, Robbie" The post Il tuffatore inglese Tom Daley e il marito Dustin sono diventati genitori di Robert, il loro primo figlio appeared first on News Mtv Italia.

Venezia : passeggero si tuffa dal vaporetto [VIDEO] : Mentre gli appassionati di sport hanno avuto un pomeriggio impegnativo, con una delle sfide più belle di questo Mondiale 2018, Francia – Argentina, un giovane turista a Venezia ha deciso di movimentare la giornata in altro modo: si sporge e finisce in acqua mentre il vaporetto è in transito davanti a fondamenta Sacca San Girolamo a Venezia. E’ successo oggi: protagonista della vicenda un giovane che, secondo testimoni, si sarebbe ...

Ancona - auto sommersa dall’acqua in un sottopassaggio : i poliziotti si tuffano e salvano le due donne rimaste bloccate : Il Centro Italia è stato colpito dal maltempo e un’auto, con a bordo due donne, si ritrova bloccata e sommersa dall’acqua in un sottopassaggio ad Ancona. Nelle immagini, catturate da una famiglia che ha assistito alla scena e che ha chiamato i soccorsi, si vedono quattro agenti della polizia intervenire: due di loro si immergono per aprire le portiere della macchina e liberare le due donne rimaste intrappolate. Video Facebook/Angela ...

Ancora - auto sommersa dall’acqua in un sottopassaggio : i poliziotti si tuffano e salvano le due donne rimaste bloccate : Il Centro Italia è stato colpito dal maltempo e un’auto, con a bordo due donne, si ritrova bloccata e sommersa dall’acqua in un sottopassaggio ad Ancona. Nelle immagini, catturate da una famiglia che ha assistito alla scena e che ha chiamato i soccorsi, si vedono quattro agenti della polizia intervenire: due di loro si immergono per aprire le portiere della macchina e liberare le due donne rimaste intrappolate. Video Facebook/Angela ...

Si tuffa nel canale - 17enne gravissimo Trascinato dalla corrente per 2 chilometri : L'hanno visto scomparire sotto'acqua gli amici arrivati con lui da Corsico in treno. Recuperato, ancora in vita, dopo un'ora nelle griglie di uno scolmatore. È in terapia intensiva.

Si tuffa in un canale e viene trascinato dalla corrente : 17enne in fin di vita : Cassano d'Adda, il giovane stava giocando con alcuni amici: soccorso dai vigili del fuoco solo dopo diversi minuti in arresto cardiaco