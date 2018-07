Shopping online | lo streetwear traina gli acquisti maschili

gqitalia

(Di martedì 3 luglio 2018) Losembra parlare sempre di più al maschile. Già, perché se la maggior parte della spesa globale arriva ancora da vestiti e accessori femminili, sono i clienti uomini a far registrare la più alta percentuale di crescita, con prospettive interessanti anche per il futuro. A sottolinearlo è l’indagine di Euromonitor, che ha evidenziato come la crescita deglisul web per lui abbia di fatto superato quella degliper lei dal 2016. Ipotizzando che il trend possa continuare almeno fino al 2021. Certo, il divario sul fronte dell’ammontare complessivo resta notevole: per quanto riguarda il comparto moda, nel 2017 le donne hanno speso su internet la bellezza di 642,8 miliardi di dollari, a fronte dei 419,4 degli uomini. Ma è pur vero che il settore dell’abbigliamento maschile è in rapidissima evoluzione, e gli analisti stanno a osservare con ...