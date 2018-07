Shinzo Abe | Abbiamo sognato

Shinzo Abe a Kim Jong-un : 'Superare sfiducia reciproca' : Il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, ha invitato il leader nordcoreano, Kim Jong-un , a superare insieme la reciproca sfiducia , confermando le trattative in corso per organizzare un vertice tra ...

Consigli a Shinzo Abe per non farsi travolgere dal populismo : Roma. Il primo G7 con una forte componente populista e nazionalista sta per aprirsi in Canada, e precede di qualche giorno quello che è stato definito “il summit del secolo”, quello tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. La politica estera americana ci riguarda