Shenmue I & II | Microsoft Store avrebbe svelato la data di uscita

eurogamer

: Shenmue I & II arriva il 21 agosto, disponibile al preorder digitale - MondoXbox : Shenmue I & II arriva il 21 agosto, disponibile al preorder digitale - GiappoGamer : #Shenmue 1&2 #remake prodotto da @SEGA_OFFICIAL probabilmente uscirà il prossimo 21 agosto per @Sony #Playstation4… - FPSREPORTER : Shenmue I & II arriva il 21 agosto, disponibile al preorder digitale -

(Di martedì 3 luglio 2018) Risalendo al mese di aprile di quest'anno, ricorderete l'annuncio di Sega in merito a; II: la compagnia svelò ufficialmente l'arrivo della collection su PC, PS4 e Xbox One dopo numerosi rumor.Fino ad oggi, non sono state fornite informazioni su unadi lancio precisa per; II e i due titoli rimangono in programma per un generico 2018.Ma, stando a quanto segnalato da Gematsu,indicato ladi. Secondo lola collection arriverà il prossimo 21 agosto.Read more…