Shenmue I & II | Data di uscita e nuovi dettagli svelati

(Di martedì 3 luglio 2018) Annunciato diversi mesi fa,; II ha finalmente unadiufficiale, a svelarlo sono stati gli store ufficiali. Nell’attesa di mettere le mani suIII rinviato purtroppo al 2019, Yu Suzuki e SEGA sono lieti di annunciare l’imminente arrivo della collection su PC, PS4 e Xbox One.torna su PC, PS4 e Xbox One con una Collection Nel 1986, il giovane Ryo Hazuki torna nel dojo del padre e si ritrova ad assistere al suo assassinio per mano di Lan Di. Questi ruba poi un misterioso manufatto noto come specchio del Drago. Ryo giura di vendicare la morte del padre e si mette sulle tracce di Lan Di. La migliore esperienza diInterfaccia utente migliorata Scegli tra comandi classici o moderni Audio giapponese disponibile per la prima volta per il pubblico mondiale Risoluzione dello schermo completamente modificabile Una ...