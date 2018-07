Sfida Mondiale parla anche nordico

C'è Sfida Mondiale - scendete in campo : Ecco l'occasione da non farsi sfuggire per fare 8 e volare a premi e…che premi ragazzi. Siete convinti della vostra idea su Brasile-Messico? Ebbene, potete fare ben 4 punti pronosticando l'1,X,...

F1 - Mondiale 2018 : Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas - un confronto impietoso. La seconda guida conterà molto nella Sfida tra Vettel e Hamilton : Sebastian Vettel si è ripreso la testa del Mondiale di Formula 1. Il tedesco ha superato Lewis Hamilton di un solo punto, dominando il GP del Canada e approfittando della gara anonima del suo rivale. La Ferrari ha piazzato un bel colpo a Montreal, ma quello canadese è stato l’ennesimo fine settimana a due facce: Seb ride, Kimi Raikkonen un po’ meno, dopo un’altra gara a luci spente. Il sesto posto del pilota finlandese è ...

Tusk al G7 : Trump Sfida l'ordine mondiale : Si confermano alte le tensioni al vertice del G7 in Canada con numerose prese di posizione contro la politica portata avanti da Trump. "Quello che mi preoccupa di più è vedere che l'ordine mondiale, basato su regole comuni, si trovi sfidato non dai soliti sospetti ma sorprendentemente dal suo ...

Conte con gli Usa : "Torni la Russia" - poi frena | Tusk attacca : "Trump Sfida l'ordine mondiale" : Sul tema dei dazi, il presidente del Consiglio ha poi affermato: "Cercheremo di capirne le ragione e agiremo di conseguenza". Ma la linea della Ue è durissima: no al G8 con la Russia e Trump è una minaccia per l'ordine mondiale.

