Sete prima di dormire? Colpa dell’orologio biologico

meteoweb.eu

: ?? L'uomo e il potere, la sete di averlo e la fatica per mantenerlo = Riccardo III in prima italiana. Il sipario si… - teatrolafenice : ?? L'uomo e il potere, la sete di averlo e la fatica per mantenerlo = Riccardo III in prima italiana. Il sipario si… - LombardiaBT : Ansa #news #Lombardia: Sete prima dormire colpa del biorologio - Notizie_Milano : ANSA Lombardia: Sete prima dormire colpa del biorologio -

(Di martedì 3 luglio 2018)pocodi? Potrebbe essere “” del nostro orologio, secondo uno studio canadese pubblicato su Nature, e riportato da In a Bottle, secondo cui “i ritmi circadiani stimolerebbero preventivamente i neuroni dellaper prevenire un’eventuale, successiva disidratazione nelle ore notturne“. “I ricercatori della McGill University di Montréal sapevano da precedenti studi che i topi aumentano la quantità di liquidi assuntidel riposo notturno, anche se non hanno realmente bisogno di bere. Per capire il motivo di questa abitudine, comune anche nell’uomo, hanno percosa limitato l’accesso all’acqua ai roditori. La mattina seguente, li hanno trovati un po’ disidratati: la prova che beredella notte è necessario per prevenire la disidratazione nelle ore in cui si è inerti, e che deve ...