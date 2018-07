Sesso e calorie | ecco come bruciarne di più

vanityfair

(Di martedì 3 luglio 2018) Ilserve o non serve a bruciare qualcosa? Sì e no. Gli studi scientifici si smentiscono a vicenda. A stare a uno degli ultimi, di cui avevamo parlato proprio un anno fa, quella delle 300sarebbe una leggenda: in un rapporto sessuale di sei minuti la cifra si fermerebbe ad appena 21. Un paio di frollini della colazione. E pure light. D’altra parte diverse altre indagini confermano invece l’importanza di un’attività sana e frequente. Sia per le ricadute prettamente fisiche sia, ovviamente, per quelle psicologiche. Secondo altri documenti, infatti, si può arrivare fino a 500-600in un rapporto di 15-20 minuti. Sembrano pochi, costituiscono in realtà una durata medio-lunga se è vero: nel 25% dei casi la durata media di un rapporto sessuale in Italia è meno di due minuti. Tanto per capire. Ma, volendo lanciarci un po’ al di là della stretta logica scientifica, visto ...