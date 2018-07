Serie B | il Foggia non viene retrocesso | ma partirà da -15; l' Entella farà

Serie B - Foggia tira un sospiro di sollievo : no retrocessione - 15 punti di penalizzazione : Era diventata un vero e proprio incubo, per dirigenti e tifosi del Foggia, la sentenza del Tribunale Federale Nazionale [VIDEO] che doveva esprimersi sulle ingenti somme di denaro provenienti da attivita' illecite di evasione ed elusione fiscale, negli ultimi due campionati di Serie C, 2015/16 e 2016/17. Lo spettro della retrocessione aleggiava sul club rossonero che aveva solo una speranza, quella cioè che la penalizzazione stabilita dal TFN ...

Serie B - Foggia penalizzato di 15 punti per illeciti amministrativi. Niente retrocessione in Serie C : Il Foggia riesce a salvare la permanenza in Serie B e a evitare una dolorosissima retrocessione in Serie C ma il prossimo anno partirà con una pesantissima penalizzazione di 15 punti a causa degli illeciti amministrativi delle stagioni trascorse in Lega Pro tra il 2015 e il 2017. La prima sezione disciplinare del Tribunale Federale ha accolto parzialmente la richiesta della procura federale che aveva chiesto la retrocessione. Dunque nessun ...

Serie B - che stangata per il Foggia : i rossoneri restano in B ma con una pazzesca penalizzazione : Il TFN ha inflitto al Foggia quindici punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione di Serie B Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola “ha inflitto al Foggia 15 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2018/2019“. La società era stata deferita lo scorso 15 maggio insieme a 37 soggetti tra dirigenti, calciatori e tecnici ”per avere reimpiegato ...

