: Conti Lega, Cassazione: sequestrarli ovunque siano - SkyTG24 : Conti Lega, Cassazione: sequestrarli ovunque siano - zengalorenzo : RT @CesareSacchetti: La Cassazione ha ordinato il sequestro dei 49 milioni di euro detenuti dalla Lega ovunque essi si trovino: conti banc… - noitre32 : RT @CesareSacchetti: La Cassazione ha ordinato il sequestro dei 49 milioni di euro detenuti dalla Lega ovunque essi si trovino: conti banc… -

"Siamo stupiti di apprendere dalle agenzie, prima che dalla Cassazione, le motivazioni della sentenza per cui dovrebbe proseguire ildi 48 milioni di rimborsi elettorali".Lo dice l'amministratore dellaCentemero. "Forse l'efficacia dell'azione di governo delladà fastidio, ma non ci", aggiunge.Spiega che "i bilanci sono da anni certificati da società esterne,non ci sonosegreti all'estero,ma solo poche lire in cassa. Porteremo in monetine al Tribunale di Genova le offerte raccolte a Pontida".(Di martedì 3 luglio 2018)