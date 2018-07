Senza pubblicità sarà il far west Si penalizza solo il gioco legale

Rai - l'editto dal balcone del Forum di Grillo : “Due reti sul mercato - una Senza pubblicità” : Si intravede da dietro una finestra la chioma bianca di Beppe Grillo e si sente la sua voce urlata al megafono. Ai videomaker che hanno atteso per tutto il giorno davanti all'ingresso dell'albergo dove alloggia quando è nella Capitale, il comico e garante M5S ha offerto solo una brevissima battuta con un messaggio criptico: "Rai3, Rai2 e Rai1, due finiranno sul mercato e una sarà senza pubblicità". Grillo ha poi chiuso la ...

'Editto' di Grillo - 2 reti Rai private - 1 Senza pubblicità : "Rai Tre, Rai Due, Rai Uno: due saranno messe sul mercato e una senza pubblicità". La finestra socchiusa, il volto in penombra e il megafono ad amplificare l'inconfondibile voce, Beppe Grillo lancia ...

Rai - Grillo : “Due canali sul mercato - uno Senza pubblicità”/ Rivoluzione in vista? L'editto per M5s (e Lega) : Rai, Grillo: “Due canali sul mercato, uno senza pubblicità”. Rivoluzione in vista per la tv di Stato? L'editto del comico per M5s (e Lega). Il nodo verrà presto affrontato dal governo...(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:05:00 GMT)

Beppe Grillo lancia l’editto sulla Rai : “Due canali sul mercato e uno Senza pubblicità” : Beppe Grillo lancia, dalla finestra della sua camera all'hotel Forum di Roma, una sorta di editto sulla Rai: "Rai3, Rai2 e Rai1, due finiranno sul mercato e una sarà senza pubblicità", afferma affacciandosi con un megafono per far sentire meglio la sua voce ai giornalisti presenti davanti all'ingresso della struttura che da sempre ospita il fondatore del M5s.Continua a leggere

Rai - l editto di Grillo 'Due reti sul mercato e una Senza pubblicità' : Beppe Grillo da una finestra aperta dell'hotel dove sempre alloggia a Roma risponde ai cronisti e alle telecamere che giù in strada lo aspettano per una dichiarazione. Il garante del M5s - senza ...

Inaspettati problemi Rai 1 - Rai 2 - Rai 3 e RaiPlay oggi 12 giugno e pubblicità Senza audio - cosa succede? : Serata infernale con i problemi Rai 1, Rai 2 e Rai 3 in questa serata con segnale completamente assente e schermata nera sulle tre ammiraglie pubbliche o nella migliore delle ipotesi, con pubblicità senza audio (in particolare sulla terza rete). Un vero e proprio down con tutti i crismi che ha interessato tutto lo stivale, da nord a sud, isole comprese. A dire la verità, al momento di questa pubblicazione, i problemi Rai 1 resterebbero i più ...

Inaspettati problemi Rai 1 - Rai 2 - Rai 3 e RaiPlay oggi 12 giugno e pubblicità Senza audio - cosa succede? : Serata infernale con i problemi Rai 1, Rai 2 e Rai 3 in questa serata con segnale completamente assente e schermata nera sulle tre ammiraglie pubbliche o nella migliore delle ipotesi, con pubblicità senza audio (in particolare sulla terza rete). Un vero e proiprio down con tutti i crismi che ha interessato tutto lo stivale, da nord a sud. A dire la verità, al momento di questa pubblicazione i problemi Rai 1 resterebbero i più persistenti in ...

Amazon Prime Music : musica di qualità Senza pubblicità : Tutti hanno un po’ storto la bocca quando, qualche mese fa, Amazon ha aumentato la quota di iscrizione ad Amazon Prime da 19,99 fino a 36 euro all’anno. Il lato positivo di questa faccenda è sicuramente l’aumento dei contenuti disponibili con il Prime, tipo Amazon Prime Video e adesso anche Amazon Prime Music. Attenzione però, Amazon Prime Music non è Music Unlimited, ma una versione ridotta che adesso è compresa ...

Il nuovo spot pubblicitario di PS4 incoraggia i giocatori a "giocare Senza paura" : Sony Interactive Entertainment ha rilasciato uno spot nuovo di zecca per pubblicizzare la sua PlayStation 4.Come segnala Dualshockers, lo spot che dura solamente trenta secondi è piuttosto atmosferico e contiene in sé un un messaggio piuttosto forte."Vieni a giocare senza paura nel nostro mondo. Nel nostro mondo, non abbiamo mai paura dei mostri. Qui, siamo senza paura. Qui, giochiamo."Read more…

YouTube ha annunciato YouTube Music - un nuovo servizio di musica in streaming a pagamento Senza pubblicità : YouTube ha annunciato che martedì prossimo (22 maggio) attiverà YouTube Music, una versione rinnovata per ascoltare la Musica in streaming, con nuove funzionalità simili a quelle di Spotify e di Apple Music, per trovare più facilmente le canzoni e ottenere The post YouTube ha annunciato YouTube Music, un nuovo servizio di Musica in streaming a pagamento senza pubblicità appeared first on Il Post.

Facebook a pagamento per chi lo vuole Senza pubblicità : Zuckerberg ci sta pensando : Quella che sembrava solo una teorizzazione da un mondo parallelo"anche considerando che Mark Zuckerberg ha sempre ribadito la gratuità del social"potrebbe invece diventare realtà: a svelarlo è ...