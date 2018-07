«Sei il figlio di Bettarini | t’ammazziamo» | così Nicolò  è stato

Simona Ventura al figlio Niccolò : Sei stato coraggioso. La polizia : 'Aggredito per futili motivi' : Simona Ventura rassicura sulle condizioni del figlio Niccolò , 19 anni, avuto con l'ex calciatore Stefano Bettarini , accoltellato l'altra notte davanti a una discotec a a Milano . 'Dopo questa lunga, ...

Simona Ventura al figlio Niccolò : «Sei stato coraggioso» : «Posso dire che è andata bene. Stai migliorando, grazie a Dio… Sei stato coraggioso e ti voglio bene e anche di più». Simona Ventura lo fa sapere nella notte, dopo una «lunga, lunghissima giornata», quella in cui ha ricevuto la telefonata che nessuna madre vorrebbe mai ricevere. Il figlio Niccolò Bettarini, 19 anni, era rimasto coinvolto in una rissa all’alba del primo luglio, fuori da una discoteca di Milano. Poi il ricovero ...

Chi è HusSein di Giordania : figlio di Rania - tra gli scapoli d'oro più desiderati al mondo : È l'erede al trono di Giordania, figlio del re ?Abd Allah II e della regina Rania: i riflettori si sono accesi sul 23enne Hussein - ufficialmente Sua Altezza Reale Al Hussein Bin Abdullah I - dopo la diffusione su Instagram di uno scatto in compagnia del principe William. Nella foto i due appaiono sorridenti seduti sul divano, intenti a guardare la partita dei mondiali. William, in Giordania per lavoro, non voleva perdere il match e ha ...

'Sei gay' e massacrano il figlio di 8 anni a bastonate : È rimasto immobile assieme alla compagna ad ascoltare la sentenza che li condannava: lui alla pena di morte, lei a passare il resto della vita in prigione. Entrambi imputati nell'assassinio , 'oltre l'...

Lory Del Santo/ Le violenze degli uomini e il dolore : “Dopo Conor ho perso un altro figlio - aveva Sei mesi…” : Lory Del Santo, Le violenze e molestie subite dagli uomini e il dolore per i figli: “Dopo Conor ho perso un altro figlio, aveva sei mesi…”, le sue tragiche dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 13:51:00 GMT)

Migranti : ‘devi dire che Sei mio figlio’ - scafista minaccia 12enne : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) – “Devi dire che sei mio figlio altrimenti mi mandano di nuovo in Tunisia”. Per eludere le indagini aveva finto di essere partito con il figlio, costringendo un ragazzino di 12 anni, che viaggiava da solo, a mentire. Adesso per lui e per un connazionale è scattato il fermo. Per gli investigatori sono loro gli scafisti delle imbarcazioni soccorse nel Canale di Sicilia con a bordo 296 Migranti ...

Vito Caroli - scomparso da Borgo San Michele/ Video - Chi l'ha visto : appello del figlio 19enne : “Non Sei solo” : Vito Caroli, il 50enne di Borgo San Michele in provincia di Latina, del quale non si hanno notizie da oltre 10 giorni: l'appello del figlio 19enne a Chi l'ha visto.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:07:00 GMT)

Coppia ubriaca abbandona il figlio di Sei anni in auto Video : Si sa, nel mondo di oggi, educare un bambino è tutt'altro che facile, così come molto complicato risulta essere dei buoni #genitori. Gli ultimi casi di bullismo che hanno travolto la Toscana ne sono una prova evidente. Certe volte, però, coloro che dovrebbero far crescere nel migliore dei modi il futuro adulto si dimostrano totalmente incapaci di svolgere il proprio importantissimo ruolo. A tal proposito, ciò che è successo a Firenze [Video] ha ...