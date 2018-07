Se l' Italia vuole tornare a vincere prenda appunti dalla Germania

DI MAIO VUOLE LA ‘NETFLIX ItaliaNA’ CONTRO MEDIASET E RAI/ I casi (già esistenti) di Infinity e Chili : Di MAIO lancia la "Netflix italiana". Lungo post del Vicepresidente del Consiglio sul Blog delle Stelle: "Rai e MEDIASET, è l'ora di rinnovare la televisione" (Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 19:41:00 GMT)

Di Maio contro Rai e Mediaset : vuole “Netflix Italiana”/ Davide Casaleggio : “Cominciamo a costruire il futuro” : Di Maio lancia la "Netflix italiana". Lungo post del Vicepresidente del Consiglio sul Blog delle Stelle: "Rai e Mediaset, è l'ora di rinnovare la televisione" (Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 15:52:00 GMT)

Di Maio vuole "spegnere" le tv. E pensa a "Netflix" Italiana : L'ultima di Di Maio sarebbe una "Netflix" italiana. Dopo l'editto di Grillo sulla Rai, ora il ministro del lavoro dice la sua sul futuro delle televisioni nel Belpaese. Su cui sembra voler mettere le mani."In Rai deve iniziare a trionfare il merito e a entrare aria nuova", dice da qualche giorno il grillino. In un lungo post sul Blog delle Stelle, Di Maio è stato chiaro: "Le tv tradizionali - ha scritto - hanno i giorni contati, ma la prossima ...

Tempesta d’amore - anticipazioni Italiane : André vuole riconquistare Melli : Un nuovo importantissimo triangolo sta per esplodere nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochissimo, infatti, André Konopka (Joachim Lätsch) scoprirà di non essere l’unico disposto a combattere per il cuore di Melli Morgenstern (Bojana Golenac)… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda sui nostri teleschermi! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Wanja si innamora di Melli Come sappiamo, ...

Lavoro - Bernini : Forza Italia vuole reintrodurre i voucher : Roma, 1 lug. , askanews, 'Da quando, nella scorsa legislatura, i voucher sono stati cancellati in modo demagogico, con il consenso di Di Maio e dei Cinquestelle, si sono volatilizzati circa ...

Lavoro - Bernini : Forza Italia vuole reintrodurre i voucher : Roma, 1 lug. , askanews, - "Da quando, nella scorsa legislatura, i voucher sono stati cancellati in modo demagogico, con il consenso di Di Maio e dei Cinquestelle, si sono volatilizzati circa ...

Luigi Di Maio - l'ultimo capolavoro del grillino : come vuole cancellare il calcio in Italia : Le buone intenzioni del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio che lo guidano nella lotta alla ludopatia sembrano avere un nemico coriaceo: la realtà dei fatti. cancellare con un tratto di ...

Migranti - Conte : "Da Ue solo parole - l'Italia vuole fatti" : Il Consiglio Europeo che inizia oggi a Bruxelles 'sarà uno spartiacque' per le politiche sulle migrazioni: dopo le parole, l'Italia aspetta i 'fatti'. E, se non arriveranno, 'sono disponibile a trarne ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia vuole rifarsi. Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro pronti a tornare protagonisti : La Coppa del Mondo di Canoa slalom fa tappa a Cracovia (Polonia) per il secondo appuntamento della stagione. Un fine settimana di gare che vedrà di nuovo protagonisti i migliori canoisti del circuito, con l’Italia che, dopo un avvio deludente, proverà a rifarsi e tornare competitiva. Andiamo quindi a scoprire le ambizioni degli azzurri per questa tappa. A Liptovsky Mikulas l’unica azzurra ad approdare in finale è stata Stefanie Horn, che ha ...

Sicurezza - il 39% Italiani vuole un’arma da fuoco in casa per difendersi : Secondo il nuovo rapporto Censis, il 39% degli italiani giudica positivamente il possesso in casa di un'arma da fuoco. Per Matteo Salvini la priorità del governo è rispondere a questo bisogno di Sicurezza, attraverso "una nuova legge che permetta la legittima difesa delle persone perbene nelle proprie case".Continua a leggere

Censis : il 39% degli Italiani dice sì alla sicurezza fai da te - 4 su dieci vuole "pistola facile" per la sicurezza : Cresce la voglia di 'sicurezza fai da te'": il 39% degli italiani e' favorevole all'introduzione di criteri meno rigidi per il possesso di un'arma da fuoco per la difesa personale. Il dato è in netto aumento rispetto al 26% rilevato nel 2015. A dirlo è il primo Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia realizzato dal Censis

Censis : il 39% degli Italiani dice sì alla sicurezza fai da te - uno su 4 vuole "pistola facile" per la sicurezza : Cresce la voglia di 'sicurezza fai da te'": il 39% degli italiani e' favorevole all'introduzione di criteri meno rigidi per il possesso di un'arma da fuoco per la difesa personale. Il dato è in netto aumento rispetto al 26% rilevato nel 2015. A dirlo è il primo Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia realizzato dal Censis

Non solo moda & turismo : perché il fintech cinese Alipay vuole arrivare ai piccoli negozi Italiani : Pagamenti con la piattaforma cinese Alipay In Cina è uno dei pagamenti digitali più diffudi. Nel Paese di mezzo Alipay, la piattaforma fintech di Ant financial, a sua volta controllata dal colosso dell’ecommerce cinese Alibaba, è negli smartphone di poco meno della metà dei cittadini. Oltre 600 milioni di utenti registrati. Se si sommano i clienti globali, si arriva a 870 milioni di persone. Parlare la stessa lingua di Alipay significa aprire i ...

Migranti - l'Italia vuole andare oltre Dublino. Ma a Bruxelles non c'è accordo tra i leader Ue : Giuseppe Conte porta a Bruxelles la proposta dell'Italia per superare il regolamento di Dublino ma il pre-vertice a sedici si chiude senza un'intesa, con i leader impegnati più ad...