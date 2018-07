“Se Fabrizio…” Flavio Insinna choc | la disastrosa frase su Frizzi Il prossimo

caffeinamagazine

(Di martedì 3 luglio 2018) Quando Fabrizioè morto, l’Italia si è fermata. La sua scomparsa prematura, a 60 anni appena compiuti, è stata un grosso colpo per tutti.era uno “di casa”. Il suo volto sorridente era un volto rassicurante. Era uomo pacato e garbato. Era sempre rispettoso, non si faceva gioco dei concorrenti, semmai rideva con loro. Quandoè morto, in tanti non si sono dati pace e tutti continuava a ripetere che avrebbero sentito forte la sua mancanza. Ma la vita è fatta anche di delusioni, di tristezze, di sofferenze, di drammi e la dobbiamo accettare così. Anche se è dura. Nel primo periodo dopo la morte di, è stato Carlo Conti a prendere il suo posto alla conduzione de L’Eredità. Ma Conti non riusciva a conciliare tutti i suoi impegni così ha deciso di mollare. Per un po’ c’è stato un grosso dubbio su chi avrebbe condotto il quiz, fin quando non è arrivata la notizia ...