Scuola | lo Stato investa seriamente nell’istruzione e sarà degno di chiamarsi tale

Tunisino spaccia coca a Scuola : viene arrestato e subito liberato : Sono scattate le manette a Mestre per uno spacciatore 31enne di nazionalità tunisina, accusato di aver venduto dosi di cocaina a dei minorenni. L"arresto è stato operato dalla Guardia di Finanza, che ha intercettato il malvivente in piena attività nella zona della Cipressina.L'operazione effettuata dalle Fiamme Gialle ha fatto seguito ad un'attività di controllo del territorio, che ha portato gli agenti a focalizzare la loro attenzione su una ...

Milano : spaccia droga nei pressi di una Scuola - arrestato : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - E' stato sorpreso nei pressi di una scuola mentre spacciava droga e per questo è stato arrestato. E' accaduto a Cologno Monzese, nell'hinterland milanese, a un 31enne di origine egiziana. I fatti risalgono alla serata di martedì scorso, quando gli agenti del commissaria

Roma : Urinava davanti Scuola bambini - arrestato : Roma – La Polizia di Stato ha arrestato un giovane nigeriano di 22 anni. E’ accaduto nel centro estivo di una parrocchia di Selva Candida. L’uomo stava urinando davanti ai bambini. Un poliziotto del Reparto Scorte della Questura di Roma ha visto l’uomo che, con i pantaloni abbassati, era rivolto verso i bambini. L’agente si e’ subito fermato. E, dopo essersi qualificato, gli ha intimato di rivestirsi. Il ...

Scuola : esami di stato necessari o spreco di denaro pubblico? : Gli esami di stato sono necessari o sono solamente uno spreco di denaro pubblico? Arriva in redazione una lettera di una insegnante che preferisce rimanere anonima. Il tema è relativo agli esami di maturità. Vediamo come la docente ritiene debbano essere strutturati e come si può risparmiare denaro pubblico migliorando i criteri di valutazione degli […] L'articolo Scuola: esami di stato necessari o spreco di denaro pubblico? proviene da ...

Scuola - Personale senza stipendio : lo Stato non eroga 900mila euro : Scuola, ultime notizie 13 giugno 2018 – Un comunicato stampa dell’ANQUAP, l’Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche, mette in luce la grave situazione che stanno vivendo molti lavoratori (non solo precari) circa le loro mancate retribuzioni. L’Associazione, in particolare, denuncia in maniera plateale le gravi colpe imputabili espressamente allo Stato, attraverso il Mef e il […] L'articolo ...

Cusano - minaccia e picchia compagni di Scuola : arrestato bullo di 16 anni : Cusano Milanino , Milano, 7 giugno 2018 - E' finito in arresto in una comunità il sedicenne di Cusano Milanino , accusato di aver compiuto atti persecutori nei confronti di almeno due compagni di ...

Battipaglia - spacciava droga a Scuola : arrestato 19enne : Battipaglia. Questa mattina un 19enne è stato tratto in arresto a Battipaglia con l'accusa di spaccio di sostanze di stupefacenti. Gli agenti di Polizia sono intervenuti in una scuola di Battipaglia ...

Strage in una Scuola in Texas - 10 i morti. Arrestato 17enne : 22.17 - Dietro la Strage nella scuola superiore di Santa Fe in Texas ci sarebbe uno studente 17enne. Le vittime sarebbero 10, 9 studenti e un insegnante. La Cnn riferisce che il sospettato, che sarebbe rimasto ferito nella sparatoria, sta collaborando con la polizia. La scuola è stata mesa in lockdown e gli agenti una volta catturato il presunto autore della Strage hanno trovato anche "tubi bomba" e pentole a pressione nell’edificio.Il 17enne ...

California - sparatoria in una Scuola : arrestato un uomo : 17.57 - CBS riferisce dell'arresto di un uomo armato di fucile che ha aperto il fuoco alla Highland High School di Palmdale in California. L'aggressore sarebbe riuscito a penetrare nei locali della scuola verso le 7 di oggi, le 16 in Italia, circa 30 minuti prima dell'orario di apertura. Subito il personale della Highland High School aveva avvisato la polizia segnalando la presenza di un uomo armato di fucile che esplodeva colpi all'interno ...

Aldo Moro e Peppino Impastato - la Scuola ha il vizio di dimenticare : Negli anni Ottanta, quando frequentavo le scuole medie Dante Alighieri di Offanengo, il professore di Educazione fisica Giuseppe Ferrari, prima d’iniziare a farci fare i consueti giri di corsa intorno alla palestra, ogni 9 maggio, ci chiedeva di restare un minuto in silenzio per ricordare l’uccisione di Aldo Moro. Qualcun altro in classe leggeva una circolare. Per quell’anno era finita lì. Ricordo solo che l’insegnante di Musica, Claudio De ...