ilfattoquotidiano

: Scuola, il rendimento degli studenti italiani? Non dipende dal ceto sociale - fattoquotidiano : Scuola, il rendimento degli studenti italiani? Non dipende dal ceto sociale - Bea___gallo : RT @fattoquotidiano: Scuola, il rendimento degli studenti italiani? Non dipende dal ceto sociale - beatlessound : RT @fattoquotidiano: Scuola, il rendimento degli studenti italiani? Non dipende dal ceto sociale -

(Di martedì 3 luglio 2018) Ilscolasticonondal. Ad affermarlo è uno studio svolto dal Politecnico di Milano e della Lancaster University: sono stati paragonati i risultati in matematica del test PISA 2015 di ragazzi di 15 anni provenienti da nove Paesi diversi, tra cui Francia, Gran Bretagna, Spagna, Stati Uniti e Italia. Per realizzare la ricerca sono state utilizzate tecniche statistiche innovative e tecniche di machine learning, con un modello “abbastanza flessibile da poter essere applicato a sistemi scolastici di tutto il mondo con strutture differenti ed estrapolare quali sono gli aspetti della vitae delle realtà scolastiche che influenzano, rispettivamente, ile le performances delle scuole” si legge in un comunicato del Politecnico. Il risultato conferma che l’indice socio-economico...