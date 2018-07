Scuola | bonus al merito | le nuove regole dal 2018 19

Miur - la patata bollente passa al Ministro Bussetti : tagli al bonus merito e all’alternanza Scuola -lavoro : Il noto quotidiano ‘IlSole24ore’ ha pubblicato sul numero odierno di lunedì 4 giugno un articolo inerente il tagli o complessivo di 100 milioni di euro al Ministero dell’Istruzione: è la spending review ad imporre l’ennesima sforbiciata, dopo quella sul ‘ merito ’ degli insegnanti indicata nel rinnovo contrattuale. Miur , tagli per 100 milioni causa spending review Il Miur ha indicato la nuova razionalizzazione ...

Scuola - bonus merito è fallimento : ad ogni docente 200 euro lordi l'anno : Il giovane sindacato della Scuola , Anief torna a ribadire che rimangono per il 2018 soltanto le briciole , dopo la distribuzione a pioggia di 8 euro lordi a persona sottratta dal fondo con il ...

Contratti statali 2018 - Scuola : aumenti - arretrati e ultime novità bonus docenti Video : E' arrivato finalmente l'accordo definitivo sul contratto degli statali del comparto #scuola e della Conoscenza, con gli aumenti degli stipendi minimi di 85 euro lordi e l'accredito degli arretrati 2016 e 2017 per docenti e Ata. Si attendeva il via libera della Corte dei Conti ed è arrivato: il contratto della scuola e del comparto Conoscenza riguardera' in tutto 1 milione e duecentomila impiegati statali. Infatti, il contratto riguarda anche 53 ...