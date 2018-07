' Schiacciati dalla concorrenza' | chiude la startup Mosaicoon | 100 lavoratori a casa

Non c'è futuro per i "lavoretti" Schiacciati dalla "gig economy" : Non è una questione di ruote, ma di eliche. Si discute oggi se e quali diritti attribuire ai riders, che consegnano pizze e sushi in bicicletta, ma il problema vero è che fra pochissimo le consegne non verranno effettuate dalle ruote delle loro biciclette, ma dalle eliche di droni completamente automatizzati, senza o con scarsissimo intervento umano. Quali diritti avranno quei ragazzi domani, quando vedranno passare sulla loro ...