Scherma | Mondiali 2018 | i convocati dell’Italia C’è Paolo Pizzo | novità Alice Clerici

(Di martedì 3 luglio 2018) Si avvicina l’ultimo appuntamento dell’anno per quanto riguarda lainternazionale, il più importante di questo: idi Wuxi, in terra cinese. Oggi la Federazione Italiana ha annunciato iper la manifestazione iridata: poche le, c’è ovviamentepronto a difendere il suo titolo, per quanto riguarda la prova a squadre di spada spazio ad. I nomi noti ci sono tutti: da Rossella Fiamingo a Daniele Garozzo passando per Arianna Errigo. Idell’Italia: Fioretto femminile – Chiara Cini, Arianna Errigo, Camilla Mancini,Volpi Fioretto maschile – Giorgio Avola, Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo Sciabola femminile – Martina Criscio, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta, Irene Vecchi Sciabola maschile – Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano, Luigi Samele Spada femminile – Rossella ...