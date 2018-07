Scaletta di Zucchero a Venezia | in Piazza San Marco per 2 concerti speciali con ospiti

optimaitalia

(Di martedì 3 luglio 2018) Il 3 e 4 lugliosi esibirà inSane porterà in Italia il suo The best live con un'esplosiva band einternazionali.Innon mancheranno i brani più celebri del suo repertorio da 13 buone ragioni a Partigiano reggiano e Miserere. Uno spazio sarà riservato in concerto a tutti gli album rilasciati nel corso della sua carriera internazionale,Ladeidiin Italia è disponibile qui sotto ma potrebbe subire variazioni in occasione dei duediin programma per stasera e per domani.-Partigiano reggiano-13 buone ragioni-Ci si arrende-Ten More Days-Hey Lord-L’anno dell’amore-Fatti di sogni-Voci-Un’altra storia-Set 2: “Wanted II°”-Vedo nero-Baila (Sexy Thing)-Never Is a Moment (Jimmy LaFave cover)-Iruben Me-Il volo-Ridammi il ...