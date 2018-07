Scaletta di Caparezza a Milano | all’Ippodromo di San Siro il 3 luglio | ultimi biglietti

optimaitalia

: Scaletta di @Capasound a Milano, all'Ippodromo di San Siro il 3 luglio: ultimi biglietti disponibili e mezzi di tra… - OptiMagazine : Scaletta di @Capasound a Milano, all'Ippodromo di San Siro il 3 luglio: ultimi biglietti disponibili e mezzi di tra… - 39_astronauti : Mi sono appena creata una playlist su Spotify con tutte le canzoni della scaletta di Caparezza di quest'anno così d… - infoitcultura : Caparezza al Collisioni Festival oggi: scaletta concerto e orario 1° luglio 2018 - Info, come arrivare -

(Di martedì 3 luglio 2018)stasera, martedì 3, si esibirà all'Ippodromo Snai di San, in occasione delSummer Festival.Iancora disponibili sono acquistabili su Ticketone.it al prezzo di 28,75 euro (posto unico intero non numerato, in piedi).L'evento difa parte del tour Prisoner 709, iniziato il 27 giugno da Lucca. Proseguirà fino al 2 settembre quando è atteso l'ultimo dei concerti a Treviso dopo aver toccato 22 città italiane tra cui Nichelino, Reggio Emilia, Villafranca, Roma, Genova, Lecce, Follonica, Vasto, Ravenna, Cagliari, Prato, Brescia.Ini successi del repertorio del rapper italiano, tra i quali Vengo dalla luna e Fuori dal tunnel.-L’infinito-Prisoner 709-Argenti vive-La mia parte intollerante-Larsen-Sono il tuo sogno eretico-Confusianesimo-Vengo dalla luna-Dalla parte del toro-China ...