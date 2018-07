Sardegna | coltivava marijuana nell' orto | non pensava che fosse illegale

Blastingnews

(Di martedì 3 luglio 2018) E' successo in queste ore a Perdasdefogu, piccolo comune con meno di duemila anime dell'entroterra sardo, in provincia di Nuoro. La signora dopo aver acquistato – a suo dire – i semi on-line ha cresciuto e accudito le piantine con molta cura, innaffiandole da tempo al punto da farne una vera e propria piantagione. Infatti, le piante dirinvenute in questa coltivazione domestica erano circa quattrocentocinquanta e alcune di esse raggiungevano un altezza di circa un metro e mezzo. A fare scattare l'intervento delle forze dell'ordine è stata una segnalazione che ha messo nei guai la signora cinquantenne la quale si è mostrata ingenuamente convinta dell'innocenza del proprio gesto: ha asserito di non sapere che la coltivazione di tale sostanzaancora. 'Pensavolegale' Che lanonlegale in Italia è una questione che non l'aveva sfiorata. A far ...