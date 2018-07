Sanità | una morte su tre evitabile con cure adeguate

Sanità - Eurostat : “Una morte su tre in Europa è evitabile. Prima causa l’infarto” : Oltre 570mila morti sarebbero evitabili grazie alle conoscenze mediche e tecnologiche cui si dispone attualmente. A portare alla luce questi dati è un recente rapporto di Eurostat che analizza la condizione sanitaria e di prevenzione nel territorio europeo. Da questa ricerca emerge che la Prima causa di morte evitabile è l’infarto che coinvolge infatti un terzo delle vittime, vi è poi l’ictus (16%) ed il tumore del colon-retto (12%). ...

Marche : una politica regionale che reca danno alla Sanità : Stiamo subendo una politica regionale che non ha nessun obiettivo serio per una buona programmazione sanitaria e lo si evince anche dal nuovo PSS 2018/2020, un report di dati che dimostrano l'...

Milano - 200mila euro per malaSanità : una donna risarcita per un caso del 1962 : Era stato scritto chiaramente sul referto medico del 1962: un ago da sutura praticamente smarrito nell'addome di una ragazza 22enne, durante un operazione chirurgica definita di “routine” anche per quei tempi. L'intervento era stato eseguito a Milano, presso l'Istituto per la Maternità, struttura sanitaria che oggi non esiste più, sostituita dal presidio Macedonio Melloni collegato all' Ospedale Fatebenefratelli. Condannata al pagamento la Città ...

Milano : 200mila euro - una donna risarcita per un caso di malaSanità del 1962 : Era stato scritto chiaramente sul referto medico del 1962: un ago da sutura praticamente smarrito nell'addome di una ragazza 22enne, durante un operazione chirurgica definita di “routine” anche per quei tempi. L'intervento era stato eseguito a Milano, presso l'Istituto per la Maternità, struttura sanitaria che oggi non esiste più, sostituita dal presidio Macedonio Melloni collegato all' Ospedale Fatebenefratelli. Condannata al pagamento la Città ...

Furti e spaccate nelle auto tra ospedale San Donato e Pionta - sei episodi in una settimana : la preoccupazione di operatori sanitari e ... : Furti, spaccate e atti vandalici. Nel mirino dei malviventi questa volta ci sono finite le auto quasi sempre di proprietà di personale sanitario in sosta negli spazi a disposizione nei pressi dell'...

Sanità : Mantova - in coma da 3 mesi partorisce una bimba : Parto eccezionale a Mantova, dove una donna di 33 anni, in coma da circa tre mesi e mezzo per una grave forma di encefalopatia post anossica manifestatasi al terzo mese di gravidanza, ha dato ieri alla luce una bimba. La piccola, nata “alla 31esima settimana di gestazione” con un cesareo, oggi è in condizioni stabili, fanno sapere all’Adnkronos Salute dal Carlo Poma di Mantova. La paziente “era ricoverata da circa dieci ...

Chimici e Fisici sono ora professionisti sanitari ed hanno una casa comune : Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo della Legge 3/2018, firmato il 23 maggio da Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute della passata legislatura, in Italia l’Ordine dei Chimici è diventato Ordine dei Chimici e dei Fisici. Un Albo professionale unico per due categoria di professionisti finora percepiti molto differenti tra loro. Il nuovo Ordine sarà annoverato tra le professioni sanitarie. Ordine unico per Chimici e ...

Attacchi acustici - misteriosi malesseri : gli USA emettono una nuova allerta sanitaria : L’ambasciata statunitense in Cina ha diramato una nuova allerta sanitaria per i suoi cittadini in relazione a malesseri misteriosi riportati da impiegati del governo USA, causati da presunti “Attacchi acustici“. Gli Stati Uniti hanno inviato una squadra medica nella città meridionale di Canton il mese scorso dopo che a un impiegato assegnato al consolato era stato diagnosticato un trauma cerebrale dopo avere sentito strani ...

Sorrento - Sanità al collasso : l'allarme del Tribunale per i diritti del malato : Sorrento - La prospettiva dell'ospedale unico della penisola sorrentina, non atgenua l'attenzione sul dissesto dell'offerta sanitaria da Vico Equense e Massa Lubrense Il coma che caratterizza le ...

‘Pulizia etica’ - pronti a una riforma sanitaria epocale? Ultrasettantenni toglietevi di torno : Oscar, un pensionato di 60 anni, ex-funzionario della Pubblica amministrazione, perde le chiavi mentre rientra a casa e quando le raccoglie viene beffeggiato da un gruppo di giovinastri stravaccati in un bar vicino al portone: “Haiddamorì vecchioooo… haiddamorì vecchioooo… oh oh…!”. La mattina dopo, Oscar accende la radio e al notiziario ascolta la voce grave del presidente del Consiglio: “Lo diciamo con la morte nel cuore – dice il ...

La Regione non ha ancora individuato una nuova discarica - possibile emergenza sanitaria per i comuni della Srr Trapani Provincia Sud : sempre più urgente e indispensabile che tutti i cittadini facciano la differenziata. Solo in questo modo sarà infatti possibile limitare gli effetti di una nuova emergenza estiva». È quanto afferma il ...

Gaza - dalle violenze israelo-palestinesi una crisi sanitaria 'senza precedenti' : ... sottolinea: 'Le recenti manifestazioni e le violenze che si sono verificate lungo il confine di Gaza […] hanno innescato una crisi sanitaria senza precedenti in questa parte del mondo'. Il ...

Il ministro della Sanità palestinese ha rimosso una bambina di otto mesi dalle persone uccise dall’esercito israeliano durante le proteste : Il ministro della Sanità della Striscia di Gaza ha rimosso una bambina di otto mesi dall’elenco delle persone uccise dall’esercito israeliano durante le proteste di queste settimane. I genitori l’avevano portata in ospedale il 14 maggio sostenendo che avesse respirato del The post Il ministro della Sanità palestinese ha rimosso una bambina di otto mesi dalle persone uccise dall’esercito israeliano durante le proteste ...

Sanità - Oliverio : inchiesta La7 è l'ennesima conferma di una situazione non più tollerabile : ... mentre la programmazione commissariale condivisa dallo stesso Governo , Ministeri Salute ed Economia, prevede un equilibrio di bilancio entro l'anno corrente. Obiettivo non piu' reealizzabile, come ...