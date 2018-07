Sanità | a Palermo asportato grosso tumore con tecnica mininvasiva 2

sportfair

: Sanità: a Palermo asportato grosso tumore con tecnica mininvasiva - StraNotizie : Sanità: a Palermo asportato grosso tumore con tecnica mininvasiva - FpCislPaTp : Alla guida della @cislfp Palermo Trapani all'@arnascivico due donne: Germana e Costanza -

(Di martedì 3 luglio 2018) (AdnKronos) – ‘Il trattamento chirurgico con approccio mininvasivo di voluminose masse addominali, a prescindere dalla loro natura, – spiega il chirurgo ‘ è spesso controindicato per insuperabili difficoltà tecniche. Tuttavia si deve sempre valutare questa possibilità per poter offrire i più elevati standard di cura che oggi risultano possibili grazie a tecnologie sempre più avanzate. Si è trattato di un intervento molto complesso durante il quale abbiamo scoperto che la componente solida da cui originava questa formazione era il surrene di destra e non il fegato; un organo, il surrene che nella norma ha dimensioni poco superiori ad una castagna e che nella donna non era più riconoscibile in quanto completamente sostituito dalla neoplasia cistica. Poco prima dell’intervento, – prosegue il chirurgo – è stato necessario aspirare una parte ...