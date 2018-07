Samsung Galaxy Tab S4 in un nuovo render “ufficiale” | ecco il tablet tutto schermo

Criticità superate sui Samsung Galaxy con aggiornamento di luglio : dettagli bug alle spalle : Quali novità sono in arrivo sui Samsung Galaxy con l'aggiornamento di luglio e dunque i dettagli della patch di sicurezza pubblicata da Google? Cosa prevede poi l'operato degli sviluppatori del produttore coreano sulle vulnerabilità della specifica esperienza software? Già oggi 3 luglio siamo in grado di fornire tutti i dettagli in merito al prossimo firmware in arrivo per i device top ed ex top di gamma come i Samsung Galaxy S9, Note 8, S8 e S7 ...

Pessima promozione Smart Rent per i Samsung Galaxy : prezzi altissimi e tra due anni nulla : Bisogna analizzare con grandissima attenzione la promozione chiamata Smart Rent, quella che consente di noleggiare un Samsung Galaxy pagandolo a rate e, dopo un anno di ottenere lo Smartphone successivo senza pagare alcun extra costo. Presentata così sembrerebbe un programma molto allettante per chi ama farsi vedere sempre con lo Smartphone di ultima generazione, ma in realtà i punti di debolezza di questa campagna superano non di poco quelli di ...

Altri rumors sul Samsung Galaxy X : display pieghevole per due terzi : Aspettavate notizie sul Samsung Galaxy X? Eccovi accontentati. Direttamente dalle pagine di SamMobile, noto punto di riferimento per quel che riguarda le vicende relative ai prodotti del colosso sudcoreano, si legge che il primo dispositivo flessibile del brand asiatico verrà realizzato in un milione di unità per la fine del 2018, per poi essere presentato al MWC 2019 di Barcellona (cosa che costringerà, almeno stando a quanto si intuisce, l'OEM ...

Solo 300 euro il prezzo Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 TIM : offerta imbattibile - ecco come : Chi è a caccia del migliore prezzo Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 potrebbe davvero restare esterrefatto a causa dell'ultimissima offerta dell'operatore TIM. I due top di gamma 2018 dell'universo Android sono protagoniste di due proposte commerciali con i fiocchi e identiche. A patto di essere da un po' di tempo legati al vettore, ecco che sarà possibile approfittare del forte sconto su entrambi i device. La pagina della promozione TIM per ...

Nuove indiscrezioni sul pennino del Samsung Galaxy Note 9 e sul display del Samsung Galaxy X : Stando alle ultime indiscrezioni diffuse da Ice Universe, il pennino del Samsung Galaxy Note 9 potrà essere usato anche come un controller Bluetooth

Incredibili funzioni extra per la S Pen del Samsung Galaxy Note 9 per musica e foto : La S Pen del Samsung Galaxy Note 9 sarà portatrice essa stessa della rivoluzione in arrivo a breve per il phablet 2018? Con un lancio programmato ad inizio agosto, ecco che si moltiplicano le indiscrezioni pure sul pennino che accompagnerà, com'è nello stile del modello, il nuovo esemplare. Questo farà proprio un'innegabile passo in avanti, potendo contare su almeno due funzioni aggiuntive non presenti sulla generazione precedente. Sul ...

Preoccupa la batteria del Samsung Galaxy Note 9 : tempi di ricarica troppo lunghi? : Ritorniamo sul discorso che prende in considerazione il prossimo Samsung Galaxy Note 9, alla cui presentazione mancano appena un mese e pochi giorni. Questa volta guardiamo con attenzione all'immagine di una cover, al cui interno sarebbe incassato proprio il dispositivo in questione. Lato frontale le differenze appaiono nulla rispetto al Note 8, da cui il prossimo gioiello si distinguerebbe prettamente sul posteriore, soprattutto in riferimento ...

Flessione Samsung Galaxy S9 nelle vendite : come mai non ingrana? : Non stanno vendendo particolarmente bene i Samsung Galaxy S9, che non starebbero riuscendo a tenere il passo dei Galaxy S8. Secondo quanto appena diffuso dal leaker Ice universe, a cavallo di questo Q2 2018 si stima che il top di gamma asiatico, nella sua doppia versione, raggiunga quota 8 milioni di esemplari venduti, che diverrebbero 28 per la fine dell'anno: numeri tutto sommato di un certo tipo, ma comunque ben lontani da quelli fatti ...

Fastidiosissimo bug per il Samsung Galaxy S7 con la tastiera su Facebook : possibile soluzione : Il recente rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo ha portato con sé moltissime novità per i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge. Alcune tra queste ve le avevamo anticipate addirittura ad inizio 2018, quando ci siamo soffermati tra le altre cose sulla rivoluzione che avrebbe colpito la tastiera di questi smartphone, con relativo approfondimento da parte nostra. Ebbene, proprio in questo particolare frangente negli ultimi giorni ...

Su Samsung Galaxy S8 e Note 8 una funzione passata inosservata - di cosa si tratta? : Sembra quasi passata inosservata la funzionalità video lock screen arrivata con l'aggiornamento di giugno a bordo dei Samsung Galaxy S8 e Note 8 (non fa eccezione il Galaxy S8 Plus, che cammina di pari passo al modello standard). Non sapete esattamente di cosa stiamo parlando? Trattasi dell'opzione, che ha debuttato per la prima volta sui Galaxy S9, che permette di impostare un video come sfondo della schermata di sblocco. Per abilitarla, ...

Costretti ad installare gli aggiornamenti dei Samsung Galaxy : svolta storica dalla Corea : Stiamo vivendo un periodo davvero ricco di novità per gli utenti che sono legati ad un Samsung Galaxy, anche in riferimento alle notizie che riguardano contemporaneamente svariati device. Durante la settimana che volge al termine, ad esempio, mi sono già soffermato su alcune segnalazioni piuttosto gravi riguardanti un bug che avrebbe colpito l'app Messaggi presente nello store del colosso Coreano, ma se vogliamo quanto trapelato oggi 1 luglio ...

Galaxy Note 9 sarà il prossimo flop di Samsung? : Il Galaxy Note 9 sarà un flop come il Galaxy S9? Le premesse ci sono tutte, dalla somiglianza fin troppo spiccata con il Galaxy Note 8, e non si tratta solo di design, ad un costo decisamente elevato e che, secondo le affermazioni del giornalista russo Eldar Murtazin, potrebbe raggiungere i 1200€. L’unica vera novità che troveremo sul Note 9, secondo Murtazin che ha avuto modo, a quanto dice, di provarlo in anteprima, è la batteria che ...

Samsung Galaxy Note 9 potrebbe avere la "Infinity Charge" e un produttore di cover lo avrebbe anticipato (foto) : Arrivano nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy Note 9, il prossimo phablet della casa sud coreana atteso al test della presentazione tra poco più di un mese

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus starebbero inseguendo a fatica i predecessori : Secondo le ultime indiscrezioni, le vendite di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sarebbero decisamente inferiori rispetto a quelle raggiunte dai predecessori Galaxy S8 e S8 Plus: si prevede una differenza di ben 10 milioni di unità vendute entro la fine dell'anno.