Sampdoria | Sabatini prepara un “pacchetto” per Giampaolo | triplo colpo in arrivo!

Sampdoria - Sabatini : “vogliamo essere competitivi” : “Vogliamo essere competitivi, non accontentandoci di una classifica così, vorremmo pretendere un pochino di più: la Samp ha spesso giocato un calcio stellare ma a volte s’è accontentata e non ha prodotto la classifica che meritava”. Così Walter Sabatini, neo responsabile dell’area tecnica blucerchiata, a Radio 2 traccia gli obiettivi per la prossima stagione. E poi spiega: “Giampaolo è un grande organizzatore, ...

Calciomercato Sampdoria - Sabatini prepara il primo colpo : in arrivo il portiere brasiliano Jandrei : Il nuovo dirigente doriano ha individuato il primo colpo della sua gestione, si tratta del portiere brasiliano Jandrei Arrivato da pochi giorni alla Sampdoria, Walter Sabatini si è già messo al lavoro per rinforzare la rosa di Giampaolo. Il dirigente doriano ha individuato il primo colpo da piazzare in questo mercato, si tratta del portiere brasiliano Jandrei, giocatore classe 1993 di proprietà della Chapecoense. Nei prossimi giorni ...

Calciomercato Sampdoria - blitz Giampaolo-Osti-Sabatini a Milano : ecco i nomi in cima alla lista dei doriani : Dopo aver avuto il via libera di Marco Giampaolo, la Sampdoria si è buttata a capofitto su Antonino La Gumina del Palermo e Seko Fofana dell’Udinese Il mercato della Sampdoria è iniziato, il blitz andato in scena ieri a Milano tra Giampaolo, Osti e Sabatini ha dato il via alle trattative per quei giocatori inseriti all’interno di una lista ben precisa. Una volta ottenuto il via libera dell’allenatore, sono partite le operazione ...

Sampdoria : 'Io e Sabatini siamo due sognatori. Il mercato è legato alle uscite' : Prima dell'incontro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "Mi sono riposato con i miei cari, ora sono pronto per una nuova stagione. Credo che Sabatini sia un grande conoscitore di calcio, ...

Sampdoria - doppia offerta all’Udinese : Sabatini scatenato : Sampdoria pronta a sferrare l’attacco decisivo all’Udinese per avere il duo di centrocampisti composto da Jankto e Fofana: i dettagli dell’affare Il neo responsabile dell’area tecnica della Sampdoria, Walter Sabatini, sta già lavorando al fianco di Osti per rafforzare la rosa da mettere nelle mani di Giampaolo, tecnico doriano. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Skysport, la Sampdoria del presidente Ferrero ...

Sampdoria - Sabatini : 'L'avventura con l'Inter una feroce delusione' : La variazione di alcune situazioni nel governo cinese hanno avuto ripercussioni anche nel mondo del calcio e nel gruppo Suning e c'è stata una certa confusione rispetto al progetto iniziale. A quel ...

Sampdoria - Sabatini si presenta : l’obiettivo societario ed il motivo del contratto annuale : Walter Sabatini è entrato a far parte dello staff dirigenziale della Sampdoria, lavorerà al fianco di Osti per il calciomercato doriano “Ho scelto la Sampdoria per Giampaolo. Io credo in lui, lo conosco da quanto era allenatore ombra al Giulianova. E’ il valore aggiunto di questa società, è un demiurgo, l’uomo che forgerà l’idea di ciò che dovremmo essere. Lo considero molto vicino alla perfezione, uno dei migliori in ...

Sampdoria - ecco Sabatini : 'Questo club merita l'Europa' : Genova - La Sampdoria ha presentato a inizio pomeriggio il neo direttore tecnico, Walter Sabatini , il primo vero 'colpo' della nuova stagione di serie A. Una presentazione 'scoppiettante', in cui l'...

Sampdoria - Sabatini : ''Ero in debito con questo club. Qui per coltivare la mia utopia calcistica' : Una nuova, stimolante avventura al via, Walter Sabatini riparte dalla Sampdoria. Entusiasmo e tanta voglia di fare per l'ex dirigente di Roma e Inter, che si è presentato come nuovo responsabile dell'...

Sampdoria - la nuova idea per il centrocampo : Sabatini punta in alto! Intanto sfumano due affari… : Sampdoria pronta a muoversi dopo aver visto sfumare alcune trattative che sino a qualche giorno fa sembravano essere in dirittura d’arrivo La Sampdoria potrebbe veder sfumare due trattative che sembravano essere indirizzate verso una conclusione positiva. Majer non raggiungerà Genova ed anche Berisha rischia di saltare. Il neo dirigente doriano Sabatini, sta dunque tentando di mettere una pezza alla situazione, con una nuova idea per il ...