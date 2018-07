Salvo Sottile a DM | «Prima dell’alba torna con uno speciale in prime time Con la

davidemaggio

(Di martedì 3 luglio 2018)Quello della notte.a raccontare cosa accade in Italia (e un po’ all’estero) condell’alba. Nella prossima stagione tv, il giornalista siciliano – confermato alla guida di Mi manda Raitre – proporrà sulla terza rete del servizio pubblico una nuova stagione del suo programma di inchieste notturne, che per l’occasione godrà di unavetrina inper una sera,di ripartire con il tradizionale ciclo in seconda serata al lunedì. Abbiamo chiacchierato con il conduttore, che proprio in questi giorni (anzi, in queste notti) sta registrando le nuove puntate della sua trasmissione.dell’alba non solosu Rai 3 ma approda anche inserata… Sì, va inserata il 5 settembre con una puntatain cui racconteremo il mondo della notte con diverse ...