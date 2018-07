Salvini mette alle strette Raggi | Visiterò i campi rom di Roma

Vertice Ue - Salvini rivendica il blocco delle ong : “Non più legittimate - discorso chiuso”. Ma ammette lo stallo su Dublino : Il premier Conte “ha fatto un buon lavoro” e ora l’Italia “ha un peso maggiore in Europa“. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini difende l’operato del suo presidente del Consiglio al Vertice di Bruxelles e riporta il discorso sui migranti alle questioni di casa: “Questo mese scarso di attività del governo ha aperto ben più di una porta in Europa”, dice il leader della Lega intervistato dal ...

Salvini promette : No patrimoniali e tasse risparmio. In Europa sì ma non ultimi : Teleborsa, - Il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini torna in campo su questioni economiche , parlando di fisco, lavoro, investimenti , strategie del nuovo governo. Il palcoscenico è il ...

"Salvini cinico omette i soccorsi". E in Aula scoppia il caos per le parole della Boldrini : Urla, strepiti e schiamazzi. Al termine dell'intervento del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo di domani, l'intervento di Laura Boldrini contro il governo e in modo particolare contro il ministro degli Interni Matteo Salvini ha scetenato un vero e proprio putiferio in Aula (guarda il video). "Fomentano l'allarme solo per interessi elettorali - ha tuonato la deputata di Liberi e Uguali - e omettono i soccorsi in mare". ...

Migranti - la "guerra" dei soccorsi mette in crisi il governo : così Salvini sfida i 5 Stelle : Salvini accentua il suo approccio decisionista, Di Maio rimane in posizione defilata, Conte pare essersi (di nuovo) eclissato dopo il vertice di...

Amministrative - perché la vittoria di Salvini mette in difficoltà anche gli alleati : È la conferma che l'onda partita il 4 marzo alle elezioni politiche continua a crescere. E che a cavalcarla è soprattutto Matteo Salvini, assoluto protagonista in queste ultime settimane e di conseguenza il vero vincitore di questa tornata amministrativa...

Lega - Salvini : “C’è chi cerca i nostri soldi in Lussemburgo. Gli darei 50 euro per dirgli di smettere di perdere tempo” : “C’è qualcuno che sta cercando da mesi dei soldi della Lega in Lussemburgo. Gli vorrei dare 50 euro di tasca mia e dirgli che vengono da lì, così la smettono di inventarsi notizie e perdere tempo”. A dirlo è stato il leader del Carroccio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commentando in conferenza stampa, in Viminale, i risultati del suo partito ai ballottaggi delle elezioni amministrativi. Salvini ha attaccato gli ...

Erminio Ottone si dimette dalla scorta di Saviano : polemica pro Salvini o bufala? : Erminio Ottone si è dimesso dalla scorta di Saviano, e lo avrebbe fatto con un video molto duro nei confronti dello scrittore, caratterizzato tra le altre cose da parole di grande stima nei confronti di Salvini. Le ultime dichiarazioni da parte del Ministro dell'Interno, giunte dai canali RAI la scorsa settimana, hanno reso nuovamente caldo e vivo un argomento che da sempre crea spaccature tra gli italiani. Giusto che il popolo paghi la scorta a ...

Salvini innesca la polemica sui vaccini - la ministra Grillo lo rimette a posto : "Sono fondamentali". E lui arretra : Matteo Salvini fa ancora discutere con le sue dichiarazioni. E questa volta non si parla di immigrati. "Ritengo che 10 vaccini obbligatori siano inutili e in parecchi casi pericolosi, se non dannosi". ...

Salvini sui vaccini : 'Inutili 10 obbligatori - permetterò a tutti i bambini di entrare in classe' : 'Dieci vaccini obbligatori sono inutili , permetterò a tutti i bambini di entrare in classe'. Dopo migranti, rom e tasse Matteo Salvini interviene anche sui vaccini. LEGGI ANCHE Saviano risponde a ...

Saviano litiga con Salvini che litiga con Macron. E ci si mette pure Fico. Cronaca di una giornata calda : Scontro aperto tra il ministro dell'Interno e lo scrittore Roberto Saviano. A dare fuoco alla miccia è Matteo Salvini che annuncia l'intenzione di verificare se ci siano ancora le condizioni per ...