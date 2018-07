Salvini mafiosi e scafisti le stesse merde Video | ministro | stop

Pontida 2018 - Salvini : “Avviso i mafiosi e i camorristi : la pacchia è finita. È l’inizio di una guerra” : “Da Pontida, come per i trafficanti di esseri umani, arriva l’avviso anche per i mafiosi e i camorristi: è finita la pacchia in Italia. Via. Via dalla Sicilia come dalla Lombardia. E’ l’inizio di una guerra che combatteremo con tutte le armi che la democrazia ci mette a disposizione”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dal palco di Pontida, dopo aver duramente stigmatizzato la politica ...

Migranti - Salvini : «Le Ong si scordino l'Italia : voglio stroncare gli affari di scafisti e mafiosi» : «In questo momento le navi di due Ong sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong sono ferme in porti Maltesi. Che strano». Così Salvini su Fb....

Matteo Salvini : "Nonostante gli insulti invito Saviano alla consegna di un bene sequestrato ai mafiosi" : La polemica tra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e lo scrittore, Roberto Saviano, non sembra cessare. Dopo il botta e risposta di ieri infatti il ministro torna sul punto. Con un invito provocatorio."Saviano come Falcone e Borsellino??? Ma per favore - scrive in un post su Facebook -. Comunque lo inviterò presto (nonostante i suoi insulti) alla consegna ai cittadini di un palazzo sequestrato ai mafiosi: la mafia si combatte con i ...

Salvini : “Mi sento molto meglio se chi puzza di mafia sta lontano da me. E i voti dei mafiosi mi fanno schifo” : “Mi sento molto meglio se chi puzza di mafia sta lontano da me”. Le parole di Matteo Salvini, interpellato dall’agenzia Agi, arrivano a cinque giorni dalla sentenza sulla trattativa Stato-mafia che ha condannato Marcello Dell’Utri, riconosciuto colpevole di essere stato la cinghia di trasmissione tra Cosa nostra e il primo governo di Silvio Berlusconi. Cioè il suo principale alleato di governo che non ha mai denunciato ...