Salvini | lotta a mafia priorità | bisogna sequestrargli tutto

Mafia : Salvini - lotta senza quartiere - li prenderemo a bastonate : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Se c’è qualcuno di questi delinquenti che mi guarda, il mio messaggio è che i bastardi camorristi e i mafiosi in Italia non avranno più vita facile. La lotta è senza quartiere. Vediamo di prenderli veramente a bastonate”. Lo dice il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, in un’intervista a RaiNews24.“Vorrei che questi signori – aggiunge – sparissero o ...

Mafia : Salvini - lotta senza quartiere - li prenderemo a bastonate : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Se c’è qualcuno di questi delinquenti che mi guarda, il mio messaggio è che i bastardi camorristi e i mafiosi in Italia non avranno più vita facile. La lotta è senza quartiere. Vediamo di prenderli veramente a bastonate”. Lo dice il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, in un’intervista a RaiNews24.“Vorrei che questi signori – aggiunge – ...

Salvini corregge Di Maio : "Bene la lotta al precariato ma non danneggiare le imprese" : MILANO - L'applauso più convinto della platea dell'Auditorium Milano Congressi, Matteo Salvini lo raccoglie quando parla dell'imperativo del governo di 'sburocratizzare' la vita delle imprese. E ...

Salvini : lotta a mafie una priorità di questo governo : Salvini: agire coi fatti Roma – Di seguito le parole di Matteo Salvini, ministro dell’Interno. “Il governo ha nella lotta alle mafie una delle sue priorità”. Un modo “per dimostrare che lo Stato è meglio della mafia. Fin dai primi giorni è stata dedicata attenzione a questo argomento, giorno e notte. Occorre agire coi fatti. questo sarà il governo dell’antimafia dei fatti, non delle ...

Ballottaggi 2018 - Brunetta e il nuovo appello a Salvini : “Il tuo egemonismo è destinato a fallire. Vinciamo solo uniti” : “Il centrodestra vince e convince, vince e stravince dappertutto, a patto che sia unito. L’egemonismo della Lega è destinato a fallire. Questo è un bel segnale, un bel monito a Matteo Salvini e a questo governo di scappati di casa. Un governo che non ha rappresentanza nel Paese, perché il Paese ci dice tutt’altro: gli italiani vogliono il centrodestra”. Lo ribadisce ai microfoni di Radio Radicale il deputato di Forza ...

Ballottaggi - exploit Lega. Salvini esulta : più ci insultano più vinciamo : «STORICHE vittorie della Lega in Comuni amministrati dalla sinistra da decenni: GRAZIE!!! Più la sinistra insulta, più i cittadini ci premiano. Prima gli italiani, io non mi...

Ballottaggi 2018 - Padellaro : “Salvini? È la febbre del Paese - la rispostaccia a chi c’era prima di lui” : “Ballottaggi? Questo è il vento che tira. Non c’è nessuna sorpresa. Chi, dopo il primo turno, aveva annunciato una convalescenza del Pd non aveva capito che il problema ormai supera lo stesso Pd, che è in uno stato di immobilismo e di afonia”. Così l’ex direttore de Il Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, commenta ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) l’esito dei Ballottaggi. “C’è un tema ...

Ballottaggi : boom Lega e Centrodestra - debacle Pd. Salvini : "risultati storici" : I risultati dei Ballottaggi delle elezioni comunali di ieri 24 giugno - 75 comuni al voto di cui 14 capoluogo - fanno gridare al successo Lega e Centrodestra e certificano la crisi del Pd. Il M5s può festeggiare la vittorie di Imola e Avellino. Ballottaggi elezioni comunali, seggi chiusi: affluenza al 48,41% Tutti i dati aggiornati alla chiusura dei seggi I democrat prendono ...

Ballottaggi - i gialloverdi esultano. Di Maio 'Risultati straordinari'. Salvini 'Vittoria storica' : ROMA - La luna di miele va avanti. E i cittadini italiani premiano la maggioranza gialloverde che sostiene il governo di Giuseppe Conte. E Luigi Di Maio e Matteo Salvini esultano. Per il capo politico ...

Ballottaggi - a Terni vince il leghista Latini : il capolavoro di Matteo Salvini contro comunisti e Di Maio : Un sindaco della Lega nella , ex, rossa Umbria: è Leonardo Latini il nuovo sindaco di Terni , ed è un po' il capolavoro di Matteo Salvini che è riuscito a far trionfare un esponente del Carroccio, ...

RISULTATI BALLOTTAGGI - ELEZIONI COMUNALI 2018/ Diretta - ultime notizie : crollo Pd - Salvini e Di Maio esultano : Diretta BALLOTTAGGIo ELEZIONI Amministrative 2018: RISULTATI COMUNALI e ultime notizie. Come si vota, affluenza ed exit poll: le sfide nei 75 Comuni al secondo turno(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Ballottaggi Comunali - esulta Salvini : 'Storiche vittorie della Lega' - : "Più la sinistra ci insulta, più i cittadini ci premiano", scrive su Twitter il ministro dell'Interno. Anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, soddisfatta: "Roccaforti rosse non esistono ...

Ballottaggio. Stravince Matteo Salvini - Municipio III a Roma alle sinistre : “Storiche vittorie della Lega in comuni amministrati dalla sinistra da decenni: grazie!!! Più la sinistra insulta, più i cittadini ci

Ballottaggi - exploit Lega. Salvini esulta : più ci insultano più vinciamo : 'STORICHE vittorie della Lega in Comuni amministrati dalla sinistra da decenni: GRAZIE!!! Più la sinistra insulta, più i cittadini ci premiano. Prima gli italiani, io non mi fermo'. Così, su Facebook ...