Salvini : “I soldi? Posso fare una colletta” : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “49 milioni non ci sono. Posso fare una colletta. E’ un processo politico su fatti di più dieci anni fa su soldi che non ho mai visto. Posso portare i soldi datici dai pensionati a Pontida per comprare magliette, cappellini e patatine fritte”. Così il vicepremiera ‘In Onda’ su La7.“Si sta cercando di metterci fuori legge, unico caso in Europa – sottolinea – ...

Cassazione : 'Sequestrare i beni della Lega ovunque siano'. Salvini : 'Mai visti soldi' : Ecco le motivazioni della Cassazione riguardo al ricorso del pm di Genova contro Matteo Salvini contrario ai sequestri a 'tappeto' dei beni Lega: 'ovunque venga rinvenuta' qualsiasi somma di denaro ...

Cassazione chiede sequestro soldi Lega - il Pd attacca : “Per Salvini è finita la pacchia” : Dopo la richiesta della Cassazione di sequestrare i soldi della Lega, il Partito Democratico passa all'attacco: "Per Salvini è finita la pacchia", afferma Andrea Marcucci. Ettore Rosato rincara la dose: "Nessuno può essere fuori dalla legge tanto meno se governa il paese". Matteo Orfini chiama in causa Di Maio: "È un problema per il M5s o non fa niente?".Continua a leggere

CASSAZIONE : “SEQUESTRO FONDI LEGA OVUNQUE SIANO”/ Soldi sospetti : la replica dei legali del partito di Salvini : CASSAZIONE, le motivazioni della sentenza: "sequestro Soldi della LEGA OVUNQUE siano fino al raggiungimento di 49 milioni di euro". Ultime notizie, i FONDI sospetti al partito di Salvini(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:40:00 GMT)

Roma - arrestati 6 poliziotti : informazioni riservate per soldi e Ferrari. Talpa in Procura - si candidò con Salvini : poliziotti irreprensibili durante il servizio. Uno di loro premiato addirittura dal capo della polizia come un eroe per aver salvato la vita di un disperato che voleva tuffarsi da un balcone. E una ...

Lega - Salvini : “C’è chi cerca i nostri soldi in Lussemburgo. Gli darei 50 euro per dirgli di smettere di perdere tempo” : “C’è qualcuno che sta cercando da mesi dei soldi della Lega in Lussemburgo. Gli vorrei dare 50 euro di tasca mia e dirgli che vengono da lì, così la smettono di inventarsi notizie e perdere tempo”. A dirlo è stato il leader del Carroccio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commentando in conferenza stampa, in Viminale, i risultati del suo partito ai ballottaggi delle elezioni amministrativi. Salvini ha attaccato gli ...

Ministro Salvini - è ora di dire la verità sui soldi della Lega : Con quale denaro sopravvive il partito del vice premier? E chi sta mentendo sull'associazione "Più Voci" scoperta dalle nostre inchieste? Ricostruiamo la galassia finanziaria leghista e le troppe dissonanze. Su cui si sta instaurando un coordinamento investigativo tra le procura di Roma e Genova Esclusivo: alla Lega sovranista di Matteo Salvini piace offshore " Matteo Salvini alla disperata ricerca di soldi: ecco a chi bussa la Lega per ...

Salvini sbarcherà in Libia con soldi Ue - soldati Nato e un alleato Onu : Roma. Il piano del governo gialloverde per la Libia è un piano molto poco sovranista. Anzi, è un piano “globalista” che coinvolge Unione europea, Nato e Nazioni Unite. Prendiamo l’annuncio delle dieci motovedette che saranno consegnate dall’Italia alla guardia costiera libica e saranno guidate da ma

Stadio Roma - Salvini : 'Finanziamenti alla lega di Parnasi? Semmai è la Procura di Genova che deve restituirci soldi' : 'Non faccio l'amministratore, non sono minimamente preoccupato. Se c'è qualche reato, venga fuori. Se c'è qualcuno che ha sbagliato, è giusto che paghi. Spero che i magistrati facciano bene e in ...

Ministro Salvini - ora dica la verità sui soldi della Lega : da Parnasi al Lussemburgo : Sulla "Più Voci", l'associazione sconosciuta e scoperta dalle nostre inchieste, qualcuno sta mentendo. Ma chi? E ancora: con quali soldi sopravvive il partito del vice premier? Su L'Espresso in edicola domenica 17 giugno ricostruiamo la galassia finanziaria leghista e le troppe dissonanze. Su cui si sta instaurando un coordinamento investigativo tra le procura di Roma e Genova I soldi dei leghisti nascosti in Lussemburgo"