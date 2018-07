Salvini contro Boeri | “fenomeno | presto cambiamenti” Video | perché il Ministro ce l’ha

Austria chiude Brennero : bilaterale Salvini-Seehofer/ Migranti - vertice Italia-Germania poi incontro con Kurz : Migranti, Austria minaccia di chiudere il Brennero dopo l'accordo tra Merkel e Seehofer in Germania: Salvini, "ci guadagniamo noi", mentre Moavero "serve cooperazione rinnovata in Ue"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 20:30:00 GMT)

Alba Flores - la Nairobi de La Casa di Carta - chiede le dimissioni di Salvini contro maschilismo e razzismo : Fino all'esplosione di popolarità arrivata con la serie Netflix, Alba Flores era nota in Spagna ma non altrettanto nel resto del mondo: ora la Nairobi de La Casa di Carta è una delle attrici osservate con più attenzione dal pubblico e dalla critica. Prima che La Casa de Papel diventasse un fenomeno mondiale, aveva già recitato in Vis a vis, una sorta di Orange is the new black in salsa spagnola, nato dalla penna dello stesso creatore Alex ...

Migranti - Salvini contro Boeri : 'un fenomeno - ci saranno cambi...' : Il vicepremier: 'Oggi una delle 'risorse' -come il presidente Inps definisce gli immigrati- ha ammazzato a pugni un italiano' - Un tuffo nella piscina del 'boss, senza mai dimenticare però il cavallo ...

Conte : Salvini? Ci sono opinioni personali ma nessuno scontro : Roma, 3 lug. , askanews, 'La realtà di lavoro del nostro gruppo è molto diversa da come viene rappresentata, nelle nostre riunioni non trovereste traccia di scontri e diverbi, leggiamo i giornali per ...

Giuseppe Conte critico sui dazi - Sergio Mattarella gli fa da sponda : asse contro Di Maio e Salvini? : E' vero che il premier Giuseppe Conte è compresso tra i due leader politici Matteo Salvini e Luigi Di Maio ma è riuscito comunque a tenersi alcuni spazi di manovra autonomi grazie anche alla sponda di ...

Matteo Salvini contro Tito Boeri : "Fa il fenomeno... ci sarà tanto da cambiare" : 'C'è ancora qualche fenomeno, penso anche al presidente dell'Inps - e ci sarà tanto da cambiare anche in questi apparati pubblici, parapubblici e parastatali - che dice che non si può cambiare la legge fornero e che senza immigrati sarebbe un disastrò.Così su Facebook il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini commenta una notizia di cronaca delle ultime ore, l'uccisione di un 77enne a Sessa Aurunca ...

Umberto Bossi contro Matteo Salvini : “Pontida un successo? Per forza - se ci porti anche l’Africa. Ho visto solo gente che vuole farsi mantenere” : Umberto Bossi di nuovo contro Matteo Salvini, Questa volta il vecchio Senatur critica l'apertura indiscriminata della Lega ai meridionali e si scaglia contro il successo di Pontida: "Salvini ha fatto il pienone a Pontida? E come no, se ci porti anche l'Africa. Ma non è una gara a chi porta più gente. Dalla Lega ci si aspettano risposte chiare ai problemi. Io ho visto solo un sacco di gente interessata a essere mantenuta".Continua a leggere

Migranti : Salvini - pronto a restituire controlli a Brennero - ci guadagnamo : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – L’Austria è pronta a chiudere i confini? “Per noi sarebbe un affare. Sono più quelli che tornano in Italia di quelli che vanno in Austria. Sono pronto già da domani a restituire i controlli al Brennero perché l’Italia ha solo da guadagnarci”. Lo dice il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, intervistato da Rainews24. L'articolo Migranti: Salvini, pronto a restituire ...

Bossi contro Salvini e il Sud : “ha fatto il pienone - se ci porti anche l’Africa” : Fedele alle radici leghiste il Senatur attacca Matteo Salvini commentando il raduno della Lega di Pontida. “Ho visto un sacco

Diritti dei gay - Signorini contro Salvini : ‘Adozioni per tutti - anche per i single’ : Intervistato dal Corriere della Sera, il direttore della rivista di gossip Chi e noto opinionista televisivo, Alfonso Signorini, dice la sua sui Diritti dei gay in Italia e sugli errori che, a suo modo di vedere, sta commettendo la Lega di Matteo Salvini [VIDEO] al governo. Signorini, che è dichiaratamente omosessuale, confessa di desiderare un figlio anche lui, anche se ammette che non accetterebbe mai di averlo mediante la pratica dell’utero ...

Gemitaiz di nuovo contro Salvini e la Lega : 'Fate schifo al c***o - mi vergogno' (VIDEO) : Nelle ultime ore Gemitaiz è tornato a scagliarsi in maniera netta ed inequivocabile contro la Lega ed i suoi sostenitori, ponendo particolare attenzione alle politiche sull'immigrazione e contestando con fermezza la linea dura mantenuta dal Governo italiano nell'ultimo periodo. Nei giorni scorsi il rapper aveva gia' manifestato il suo pensiero, ed era stato duramente contestato da un'ampia fetta del suo pubblico, che non aveva visto di buon ...

Di Maio - Decreto Dignità contro Jobs Act/ Video : Salvini si "dissocia" - assente in Cdm : Di Maio, Decreto Dignità contro Jobs Act: le misure approvate nel consiglio dei ministri, ma Salvini preferisce assistere al Palio di Siena. Critiche bipartisan sul provvedimento.