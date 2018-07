SALVINI CONTRO BOERI | “FENOMENO | PRESTO CAMBIAMENTI” Video | il caso del pensionato

Lega - SALVINI CONTRO la Cassazione : “Sentenza politica - cercano di metterci fuori legge” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta le motivazioni della sentenza con cui la Cassazione chiede di recuperare 49 milioni dalla Lega: "È una sentenza politica, cercano di metterci fuori legge. Sequestrano quello che non c’è, è un processo che riguarda fatti di dieci anni fa", afferma il leader della Lega.Continua a leggere

SALVINI CONTRO Boeri : “fenomeno - presto cambiamenti”/ Video - perché il Ministro ce l’ha col Presidente Inps : Matteo Salvini "pensiona" Tito Boeri: “Un fenomeno sui migranti”. Poi avverte: “Anche all'Inps si cambierà”. Le ultime notizie sul nuovo scontro: Di Maio e Giorgetti dribblano le polemiche(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 20:40:00 GMT)

Austria chiude Brennero : bilaterale SALVINI-Seehofer/ Migranti - vertice Italia-Germania poi incontro con Kurz : Migranti, Austria minaccia di chiudere il Brennero dopo l'accordo tra Merkel e Seehofer in Germania: Salvini, "ci guadagniamo noi", mentre Moavero "serve cooperazione rinnovata in Ue"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 20:30:00 GMT)

Alba Flores - la Nairobi de La Casa di Carta - chiede le dimissioni di SALVINI CONTRO maschilismo e razzismo : Fino all'esplosione di popolarità arrivata con la serie Netflix, Alba Flores era nota in Spagna ma non altrettanto nel resto del mondo: ora la Nairobi de La Casa di Carta è una delle attrici osservate con più attenzione dal pubblico e dalla critica. Prima che La Casa de Papel diventasse un fenomeno mondiale, aveva già recitato in Vis a vis, una sorta di Orange is the new black in salsa spagnola, nato dalla penna dello stesso creatore Alex ...

Migranti - SALVINI CONTRO Boeri : 'un fenomeno - ci saranno cambi...' : Il vicepremier: 'Oggi una delle 'risorse' -come il presidente Inps definisce gli immigrati- ha ammazzato a pugni un italiano' - Un tuffo nella piscina del 'boss, senza mai dimenticare però il cavallo ...

Conte : SALVINI? Ci sono opinioni personali ma nessuno scontro : Roma, 3 lug. , askanews, 'La realtà di lavoro del nostro gruppo è molto diversa da come viene rappresentata, nelle nostre riunioni non trovereste traccia di scontri e diverbi, leggiamo i giornali per ...

Giuseppe Conte critico sui dazi - Sergio Mattarella gli fa da sponda : asse contro Di Maio e SALVINI? : E' vero che il premier Giuseppe Conte è compresso tra i due leader politici Matteo Salvini e Luigi Di Maio ma è riuscito comunque a tenersi alcuni spazi di manovra autonomi grazie anche alla sponda di ...

Matteo SALVINI CONTRO Tito Boeri : "Fa il fenomeno... ci sarà tanto da cambiare" : 'C'è ancora qualche fenomeno, penso anche al presidente dell'Inps - e ci sarà tanto da cambiare anche in questi apparati pubblici, parapubblici e parastatali - che dice che non si può cambiare la legge fornero e che senza immigrati sarebbe un disastrò.Così su Facebook il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini commenta una notizia di cronaca delle ultime ore, l'uccisione di un 77enne a Sessa Aurunca ...

Matteo SALVINI CONTRO Tito Boeri : 'Fenomeno - ci saranno dei cambi all'Inps' : Immigrati e pensioni? Matteo Salvini non ha dubbi e attacca il presidente dell'Inps Tito Boeri . Premesso che 'l'immigrazione positiva, pulita, che porta idee, energie e rispetto è la benvenuta', dice ...

Umberto Bossi contro Matteo SALVINI : “Pontida un successo? Per forza - se ci porti anche l’Africa. Ho visto solo gente che vuole farsi mantenere” : Umberto Bossi di nuovo contro Matteo Salvini, Questa volta il vecchio Senatur critica l'apertura indiscriminata della Lega ai meridionali e si scaglia contro il successo di Pontida: "Salvini ha fatto il pienone a Pontida? E come no, se ci porti anche l'Africa. Ma non è una gara a chi porta più gente. Dalla Lega ci si aspettano risposte chiare ai problemi. Io ho visto solo un sacco di gente interessata a essere mantenuta".Continua a leggere

Migranti : SALVINI - pronto a restituire controlli a Brennero - ci guadagnamo : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – L’Austria è pronta a chiudere i confini? “Per noi sarebbe un affare. Sono più quelli che tornano in Italia di quelli che vanno in Austria. Sono pronto già da domani a restituire i controlli al Brennero perché l’Italia ha solo da guadagnarci”. Lo dice il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, intervistato da Rainews24. L'articolo Migranti: Salvini, pronto a restituire ...

Migranti : SALVINI - pronto a restituire controlli a Brennero - ci guadagnamo : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – L’Austria è pronta a chiudere i confini? “Per noi sarebbe un affare. Sono più quelli che tornano in Italia di quelli che vanno in Austria. Sono pronto già da domani a restituire i controlli al Brennero perché l’Italia ha solo da guadagnarci”. Lo dice il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, intervistato da Rainews24.L'articolo Migranti: Salvini, pronto a ...

Bossi contro SALVINI e il Sud : “ha fatto il pienone - se ci porti anche l’Africa” : Fedele alle radici leghiste il Senatur attacca Matteo Salvini commentando il raduno della Lega di Pontida. “Ho visto un sacco

Diritti dei gay - Signorini contro SALVINI : ‘Adozioni per tutti - anche per i single’ : Intervistato dal Corriere della Sera, il direttore della rivista di gossip Chi e noto opinionista televisivo, Alfonso Signorini, dice la sua sui Diritti dei gay in Italia e sugli errori che, a suo modo di vedere, sta commettendo la Lega di Matteo Salvini [VIDEO] al governo. Signorini, che è dichiaratamente omosessuale, confessa di desiderare un figlio anche lui, anche se ammette che non accetterebbe mai di averlo mediante la pratica dell’utero ...