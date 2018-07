Salvini | Boeri fenomeno | ci saranno cambi

Matteo Salvini contro Tito Boeri : "Fa il fenomeno... ci sarà tanto da cambiare" : 'C'è ancora qualche fenomeno, penso anche al presidente dell'Inps - e ci sarà tanto da cambiare anche in questi apparati pubblici, parapubblici e parastatali - che dice che non si può cambiare la legge fornero e che senza immigrati sarebbe un disastrò.Così su Facebook il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini commenta una notizia di cronaca delle ultime ore, l'uccisione di un 77enne a Sessa Aurunca ...

