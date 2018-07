Salvini a Siena? Non credo che fosse per protesta

Siena - il centrodestra si prende il Palio. Salvini : «Non vedo nessuno di sinistra» : Si saluta con Salvini, anche se le finestre d'affaccio sono diverse e le ultime esternazioni della leader di FdI sembrano aver un po' offuscato l'amicizia politica tra i due. «Non abbiamo parlato del ...

A Siena primo Palio «leghista» Pienone di politici tra i vip con Salvini - Meloni e Carfagna : Presenti anche Gasparri, Centinaio, Carfagna, Meloni, Bernini. Stamani ci è disputata la così detta «provaccia» che anticipa la gara vera e propria delle 19.30

"Effetto Salvini" a Siena - qui il centrodestra vince anche il Palio : ... accompagnato dai compagni di partito Gian Marco Centinaio , ministro delle Politiche Agricole, e Massimo Garavaglia , viceministro all'Economia e Finanze. Timbreranno il cartellino anche la ...

A Siena la destra si prende anche il Palio. Con Salvini molti esponenti presenti : Al di là del vincitore, il Palio che si tiene oggi a Siena verrà ricordato come il primo Palio in cui, ad affacciarsi su Piazza del Campo dalle trifore di Palazzo Pubblico, saranno soprattutto esponenti di destra. Il nuovo sindaco Luigi De Mossi, candidato del centrodestra civico a trazione leghista, ha invitato il centrodestra al completo ad assistere all'evento più amato dai senesi. D'altronde i tempi sono decisamente ...

Massa - Pisa e Siena vanno a Matteo Salvini : Il ballottaggio in Emilia e Toscana spazza via il centrosinistra. Cadono Siena, Massa, Pisa, Imola. La Lega di Matteo Salvini

Perché Matteo Salvini punta tutto sulla vittoria a Siena : Roma. La burbanza di Matteo Salvini ha fatto scalo in Toscana, dove ieri il ministro dell’Interno si è fiondato per chiudere la campagna elettorale dei candidati di centrodestra al ballottaggio in diverse città importanti. “A Pisa e Siena sono preoccupati – ha detto a una radio locale, Studio 54 – p

Cadrà l'ultimo baluardo del Pd? Siena - la Lega punta al colpaccio Il M5S non corre per aiutare Salvini : Siena è il simbolo delle elezioni amministrative di questa domenica. Il Comune toscano è da sempre in mano al Centrosinistra. Le ultime vicissitudini, sia quelle politiche che quelle Legate al Monte dei Paschi, hanno però indebolito una coalizione che cercherà... Segui su affaritaliani.it

Siena - Salvini contestato. Ma il leghista li umilia : "Sfigati comunisti" : ' Fate un applauso a quei quattro sfigati che ci sono là '. Matteo Salvini , durante le confuse ore di ieri sera per la formazione del governo, era a Siena per la campagna elettorale a sostegno del ...

Salvini ubiquo : comizio a Siena e "in diretta" a Di Martedì. Ma Paolo Celata aveva svelato tutto : Che Di Martedì includa al suo interno dei blocchi pre-registrati non è un mistero. Ad ammetterlo fu lo stesso Giovanni Floris quando, lo scorso febbraio, subì il tentativo di irruzione in studio ad opera di alcuni militanti di Forza Nuova. “Volevano interagire con il programma – affermò il conduttore – ma questo non era possibile dato che in quella porzione di trasmissione stava andando in onda un contributo registrato e perché non mandiamo ...